ЖКХ

Директор «Экогрупп»: Тариф на вывоз ТКО в Псковской области не покрывает всех расходов

Тариф на вывоз твердых коммунальных отходов в Псковской области не покрывает всех расходов регионального оператора. О такой проблеме генеральный директор ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов рассказал в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) в новом выпуске программы «Коммунальный ликбез».

По словам директора, тариф, по которому они работают сейчас, необоснованный. Он объяснил это тем, что денег тратится больше, чем можно собрать с населения.

«В тариф входит среднерыночная заработная плата. Но организация также и осуществляет дополнительно вывоз некоммерческих отходов. Это прямые убытки организации», - рассказывает Денис Кузнецов.

Ранее сообщалось, что тариф на вывоз твердых коммунальных отходов в Псковской области скорректируют.