ЖКХ

Несколько крыш отремонтировали в псковских домах

Несколько крыш отремонтировали в псковских домах, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: Фонд капитального ремонта Псковской области

В Пскове состоялась приемка выполненных работ по адресам:

улица Харченко, 31, элемент - крыша;

Сиреневый бульвар, 9, элемент - крыша.

Работы проводились в рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2025 год подрядной организацией ООО «Строй-Профи» подрядной организацией ООО «Капитолий».

По адресу: улица Харченко, 31, произведен монтаж кровельного покрытия, выполнил ремонт стропильной системы и обрешетки с последующей обработкой деревянных элементов огнебиозащитными составами,выполнено устройство новой фальцевой кровли. установлены элементы безопасности крыши, выполнено устройство водосточной системы, ремонт вентиляционных труб и каналов, устройство слуховых окон, установлены колпаки и решетки.

По адресу: улица Сиреневый бульвар, 9 демонтировано старое кровельное покрытие, выполнен ремонт стяжки и устройство новой плоской кровли с применением технологии ВИР-пласт. Также произведен ремонт вентиляционных шахт, выполнена замена колпаков на фановых трубах, выполнен ремонт кабин выхода на крышу и парапетов. Ремонт плит и покрытие лоджий.

Члены приёмочной комиссии оценили качество выполненных работ, работы приняты в полном объеме.