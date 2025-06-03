ЖКХ

Управляющие компании обязали отчитываться перед жильцами

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает управляющие компании (УК) в многоквартирном доме (МКД) предоставлять в течение первого квартала текущего года жильцам отчет о деятельности по управлению домом за предыдущий год, а также размещать данный отчет в ГИС ЖКХ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом предусматривается требование к управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам предоставлять в течение первого квартала текущего года собственникам помещений в МКД отчет о деятельности по управлению МКД за предыдущий год, а также по размещению указанного отчета в ГИС ЖКХ или региональной информационной системе при условии обеспечения размещения такого отчета в системе в автоматизированном режиме.

Уточняется, что перечень сведений, которые обязательно должны быть отражены в годовом отчете о деятельности по управлению МКД, в том числе финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий год и форму такого отчета, будет определять Минстрой России.

Подчеркивается, что управляющие организации обязаны размещать отчет о деятельности по управлению МКД начиная с первого квартала 2026 года, пишет РИА Новости.

Кроме того, предусматриваются изменения в части государственной регистрации прав на недвижимое имущество в случае образования в результате перепланировки помещения новых помещений. Добавляется, что орган местного самоуправления, осуществляющий перевод жилого помещения в нежилое помещение и обратно или осуществляющий согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в МКД, обязан направить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) собственнику помещения в МКД в личный кабинет такого собственника на региональном портале государственных и муниципальных услуг или на едином портале либо по адресу электронной почты такого собственника.