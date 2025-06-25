ЖКХ

Более 105 бригад ликвидируют последствия сильного ветра в Псковской области

В связи с обрушившимся ветром Псковский и Новгородский филиалы «Россети Северо-Запад» работают в круглосуточном режиме. На смене 106 бригад, задействованы 106 единиц техники, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Видео: «Россети Северо-Запад»

Чтобы добраться к местам повреждений, энергетики расчищают дороги и трассы ЛЭП от поваленных деревьев.

«Специалисты будут работать до полной ликвидации последствий стихии», - отметили в компании.

Специалисты обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.



Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону #Россети 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).