Происшествия

2,8 тысячи человек остаются без электричества в Псковской области

2,8 тысячи человек остаются без электричества в Псковской области 4 июля, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Вчерашний ветер и дождь вызвали новые отключения. Не такие масштабные, как неделю назад, но всё же значительные», - сказал Михаил Ведерников.

Энергетики продолжают устранять последствия непогоды.

Большая часть прибывших бригад осталась работать. «Соседи из Ленобласти вернулись домой, чтобы восстанавливать повреждения уже в своём регионе. Благодарю всех за готовность прийти на помощь и труд в непростых условиях!» - отметил губернатор

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 и по короткому номеру 122.