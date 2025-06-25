ЖКХ

В Псковской области без электроэнергии остаются порядка 800 человек

Без электроэнергии в Псковской области остаются порядка 800 человек, сообщается в Telegram-канале губернатора Михаила Ведерникова.

«Самые сложные противоаварийные работы уже проведены, и энергетики приступили к восстановлению линий 0,4 кВ, отрабатывая точечные заявки населения. Прибывшие из других регионов бригады продолжают работать и остаются еще на 2 дня. Вместе с тем, по прогнозам синоптиков, сегодня вечером снова ожидается ураганный ветер (преимущественно по северу области), а ночью – грозы. Готовимся», - сообщил Михаил Ведерников.

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Напомним, по сообщению МЧС, сегодня с периода 20:00 до 23:00 с сохранением в течение ночи 4 июля по Псковской области ожидаются грозы. Преимущественно по северу Псковской области прогнозируется усиление юго-западного, западного ветра с порывами 15-19 метров в секунду.

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Ранее сообщалось, что энергетики восстановили 8920 километров линий электропередачи и включили 3368 трансформаторных подстанций.