ЖКХ

Электроснабжение Новоржевского округа полностью восстановлено

Энергетики полностью восстановили работу линий электропередачи в Новоржевском муниципальном округе, сообщается на странице главы муниципалитета Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте».

«Лучшая новость за ушедшую неделю. Благодарю жителей за долгое терпение и понимание. Спасибо всем бригадам и их руководителям, кто принимал участие в восстановительных работах на территории нашего муниципалитета. Спасибо сотрудникам ЕДДС, кто был на постоянной связи с жителями, терпеливо в практически бесперебойном режиме принимали звонки и передавали в работу. Долго, трудно, но вместе мы справились! Желаю всем здоровья, благополучия и поменьше сложных жизненных ситуаций! Всем успешной и продуктивной рабочей недели!» - сказала Любовь Трифонова.

Напомним, что после шторма около ста населенных пунктов Новоржевского муниципального округа оставались без электричества.