ЖКХ

Энергетики в Псковской области работают в режиме повышенной готовности

В Новгородской и Псковской областях ожидаются грозы, ливни и порывистый ветер. В связи с неблагоприятными погодными условиями филиалы «Россети Северо-Запад» работают в режиме повышенной готовности в Псковской и Новгородской областях. Об этом сообщили в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Для оперативного восстановления электроснабжения готовы 145 аварийных бригад и 152 единицы техники. Также подготовлены 193 дизельных генератора общей мощностью 5,8 МВт для обеспечения резервного энергоснабжения социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца завтрашнего дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону #Россети 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).