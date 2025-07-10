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«Россети» восстановили основную сеть в Псковской области после урагана

Энергетики восстановили 1920 километров линий электропередачи и включили 1199 трансформаторных подстанций в Псковской области, сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Фото: Telegram-канал «Россети Северо-Запад»

Специалисты продолжают круглосуточно работать по локальным заявкам потребителей до полной ликвидации последствий непогоды. Псковский филиал «Россети Северо-Запад» остается в особом режиме.

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме.

«"Россети Северо-Запад" напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение», - сообщили в «Россетях».

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).

Напомним, после торнадо в Псковской области около 9,5 тысячи жителей остались без электричества.

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