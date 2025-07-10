«Россети» восстановили основную сеть в Псковской области после урагана

Энергетики восстановили 1920 километров линий электропередачи и включили 1199 трансформаторных подстанций в Псковской области, сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».
Фото: Telegram-канал «Россети Северо-Запад»
Специалисты продолжают круглосуточно работать по локальным заявкам потребителей до полной ликвидации последствий непогоды. Псковский филиал «Россети Северо-Запад» остается в особом режиме.
Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме.
Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).
Напомним, после торнадо в Псковской области около 9,5 тысячи жителей остались без электричества.
Сегодня и завтра, 12 июля, в Псковской области вновь прогнозируют неблагоприятные погодные явления.