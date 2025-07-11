Общество

Сильный шторм прогнозируют в Псковской области 12 июля

На территории региона прогнозируются ветер до 27 метров в секунду 12 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фотографии: глава Псковского района Наталья Федорова / ВКонтакте

От Псковского ЦГМС поступило предупреждение о неблагоприятном природном явлении: «Вечером 11 июля с сохранением в течение ночи 12 июля по Псковской области, начиная с южных районов, ожидается грозы, ливни, при грозе местами шквалистое усиление ветра, порывы 22-27 метров в секунду».

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МЧС России по Псковской области рекомендует:

не стоит находится поблизости с рекламными щитами и шаткими конструкциями, не стоит укрываться под деревьями;

необходимо соблюдать внимательность и осторожность при движении на автотранспорте;

парковать машину лучше подальше от деревьев, опор энергоснабжения и освещения, рекламных щитов, линий электропередачи.

Напомним, начиная с ближайших выходных, на территории Псковской области синоптики прогнозируют спокойную погоду.

По шкале Бофорта скорость ветра 27 метров в секунду соответствует 10-му баллу и называется сильным штормом. Шкала Бофорта — условная шкала для визуальной оценки силы ветра в баллах по его действию на наземные предметы или по волнению на море.