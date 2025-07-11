Сильный шторм прогнозируют в Псковской области 12 июля

На территории региона прогнозируются ветер до 27 метров в секунду 12 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Фотографии: глава Псковского района Наталья Федорова / ВКонтакте
От Псковского ЦГМС поступило предупреждение о неблагоприятном природном явлении: «Вечером 11 июля с сохранением в течение ночи 12 июля по Псковской области, начиная с южных районов, ожидается грозы, ливни, при грозе местами шквалистое усиление ветра, порывы 22-27 метров в секунду».
МЧС России по Псковской области рекомендует:
Напомним, начиная с ближайших выходных, на территории Псковской области синоптики прогнозируют спокойную погоду.
По шкале Бофорта скорость ветра 27 метров в секунду соответствует 10-му баллу и называется сильным штормом. Шкала Бофорта — условная шкала для визуальной оценки силы ветра в баллах по его действию на наземные предметы или по волнению на море.