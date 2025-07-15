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ЖКХ

Плату за текущий ремонт в России выделят в отдельный платеж

21.07.2025 08:00|ПсковКомментариев: 0

В платежной квитанции может появиться отдельная новая строчка — «Текущий ремонт». Как выяснили «Известия», такой законопроект с поправками в Жилищный кодекс в ближайшее время внесут на рассмотрение Госдумы представители фракции «Единая Россия», в том числе глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, зампред того же комитета Светлана Разворотнева, депутат ГД от Республики Татарстан Марат Нуриев и другие парламентарии.

В документе, сообщается, что он разработан в целях совершенствования процедуры планирования текущего ремонта, порядка начисления платы за содержание жилого помещения, а также повышения прозрачности и целевого расходования средств, собранных с жильцов, пишут «Известия».

При этом разработчики инициативы ссылаются на стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ РФ на период до 2030 года, в которой прописаны задачи по совершенствованию моделей ценообразования в сфере управления жильем.

Источник: Псковская Лента Новостей
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