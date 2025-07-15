ЖКХ

Горводоканал восстановил водоснабжение в Новоржеве

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» восстановило водоснабжение в Новоржеве.

Администрация Новоржевского муниципального округа обратилась с просьбой о помощи в ликвидации аварийной ситуации на сетях водоснабжения к главе Пскова Борису Елкину.

«За прошедшие пятницу и субботу Горводоканал вернул Новоржев в строй», - отметили на предприятии.

Для ликвидации аварии предприятие направило в Новоржев бригады двух структурных подразделений — Единой диспетчерской службы и Ремонтно-строительной службы, а также несколько единиц спецтехники, включая каналопромывочную машину и машину горизонтально-направленного бурения (ГНБ). ГНБ позволила перепроложить 110 метров аварийного трубопровода бестраншейным методом. Кроме того, специалисты Горводоканала осуществили все необходимые переврезки в затронутых аварией водопроводных колодцах.