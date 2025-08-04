ЖКХ

Эксперт рассказал, из-за чего чаще всего происходят аварии в энергосистеме

Аварии в энергосистеме чаще происходят из-за неблагоприятных метеорологических условий, чем по техническим причинам, рассказал директор аналитического направления АНО «Центр энергетических систем будущего "Энерджинет"» Игорь Чаусов.

«Статистические исследования действительно показывают, что аварии (в энергосистеме - ред.), связанные с метеоусловиями, превалируют над авариями, связанными с техническими причинами», - сказал он.

«При этом экономические последствия отключения электроэнергии из-за непогоды более значимы по сравнению с последствиями аварий по техническим причинам», - добавил эксперт.

Основной вклад в повышение аварийности в электрических сетях вносят осадки и ветер, которые в зависимости от времени года и местности могут вызывать падение деревьев и веток на линии электропередач, обледенение проводов и других элементов конструкции линий, обрывы и короткие замыкания, пояснил Чаусов.

А например удары молний вносят намного меньший вклад в формирование аварийности, пишет РИА Новости.