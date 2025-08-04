ЖКХ

Утечка произошла на теплосетях возле дома №18 по улице Максима Горького в Пскове

Специалисты муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» раскопали целый дворовой проезд возле дома №18 по улице Максима Горького. Как сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии, проводятся аварийные работы.

Фотографии: «Тепловые сети Псков»

«На первый взгляд данные работы могут показаться плановыми, так как раскопано больше 100 метров проезжей части. Да и мы бы сейчас могли попытаться "присоседиться" к нынешним работам по капитальному ремонту улицы Максима Горького и сказать: дескать, мы такие молодцы, а все работы, которые здесь проходят - это звенья одной цепи. Но нет. Мы не станем вводить никого в заблуждение и признаем, что данные работы являются аварийными», - отметили в ПТС.

После проведения опрессовки котельной на сетях появилась серьезная утечка, которую довольно быстро нашли.

«Она располагалось в непосредственной близости от того самого места, где мы экстренно "переходили" улицу Максима Горького», - добавили на предприятии.

Сначала сотрудники ПТС подумали, что проблемы случились в тот момент, когда менялись сети под дорогой. Было принято решение заложить первый шурф сразу за тепловой камерой. Однако проблема заключалась не в качестве ремонтных работ, а в разрушении лотков, совсем не предназначенных для такой нагрузки, которую им пришлось испытать.

Сети проложены здесь очень давно, примерно лет тридцать тому назад. Скорее всего, здесь даже дороги никакой не было. Но за последние несколько лет в данном месте очень многое изменилось. Выстроился целый микрорайон, плюс проводились больше работы по замене сетей водоснабжения и канализации. Каждый из перечисленных видов работ связан с огромным количеством специальной техники, которая перевозила большой тоннаж разных грузов. Что, в свою очередь, вызвало проседание грунта и дополнительную нагрузку на стенки лотков, которые не смогли ее выдержать.

Если лотки провалились, то и крепости сетей ждать не приходится. В месте образовавшихся провалов появилось дополнительное трение по стенкам труб. В купе с грунтовыми водами и реагентами, которые просачиваются в осенне-зимний период, прорыв сетей был только делом времени, уточнили в ПТС.

«Естественно, что все это можно было замолчать, отремонтировать небольшой кусочек сети, который дал течь, и жить дальше. Но этот участок сетей был бы бомбой замедленного действия, которая взорвалась бы в самый неподходящий момент. Менять данные сети пришлось бы в любом случае. Чтобы не отсрочивать неизбежное, руководством предприятия было принято далеко не самое простое решение. Бросить все имеющиеся силы и резервы на перекладку трассы. К счастью, с учетом выходных нашим коллегам хватило времени, чтобы уложиться в сроки остановки Участка №3», - подчеркнули в ПТС.

Все ремонтные работы должны быть завершиться в ближайшее время, так как специалистам «Псковских тепловых сетей» предстоит заполнять трассы и возвращать горячую воду жителям микрорайона.

Напомним, движение на улице Максима Горького в Пскове ограничено.