ЖКХ

В деревне Литовиж Печорского округа введен в эксплуатацию газопровод

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод в деревне Литовиж Печорского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Объект протяженностью 3 км создал возможность для газификации 88 домовладений. Для надежного газоснабжения потребителей установлен пункт редуцирования газа.

К настоящему времени с жителями деревни заключено 29 договоров на догазификацию, четыре домовладения уже подключены к газу.

«Больше половины из заключенных с нами договоров - комплексные, когда одновременно со строительством сетей до участков выполняются работы в их границах и ведется подготовка домовладений к приему газа», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.