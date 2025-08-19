ЖКХ

Метрологи в Псковской области за семь месяцев зафиксировали более 30 нарушений на узлах учета газа

С начала 2025 года метрологи «Газпром межрегионгаз Псков» провели 993 проверки объектов газораспределения и газопотребления, а также узлов измерения расхода газа у промышленных и коммунально-бытовых потребителей в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Выявлено 31 нарушение, среди которых отсутствие корректного приборного учета газа из-за истечения срока поверки средств измерений или выхода их из строя. В результате доначислено потребление 269 тыс. куб. м. природного газа.

«Точность измерений объемов потребляемого газа позволяет достигать точности в расчетах – это обуславливает необходимость регулярного метрологического контроля со стороны нашей компании», - отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Федоров.