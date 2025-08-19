ЖКХ

Плановые отключения электричества произойдут в Локнянском округе

Плановые отключения электричества произойдут в Локнянском муниципальном округе произойдут с 1 по 5 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в окружной администрации.

График плановых отключений электроэнергии предоставили филиал ПАО «Россети Северо-Запад», «Псковэнерго», ПО «Восточные электрические сети».

В деревне Боры будут производить чистку просеки с 1 по 5 сентября. Работы проводятся с 9:00 до 17:00.

В деревнях Богданово, Железово, Алексеево, Козоногово, Сахново, Машутино также будет производиться чистка просеки с 1 по 5 сентября. Отличаться будет график работ: с 09:00 до 18:00.

«Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения», - отметили в администрации.