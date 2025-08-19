ЖКХ

Как не переплачивать за газ: простые, но полезные советы псковичам

Оплата газа должна производиться ежемесячно не позднее 10-го числа, следующего за расчетным, напомнили псковичам в ООО «Газпром межрегионгаз Псков». При просрочке платежа начисляется пеня за несвоевременную оплату. Если абонент уезжает в отпуск или в командировку, рекомендуется воспользоваться удобным электронным платежным сервисом – «Личным кабинетом».

Не забывайте регулярно передавать показания счетчиков

Если в доме или квартире установлен прибор учета газа, важно ежемесячно и своевременно передавать его показания. Самый простой и быстрый способ – воспользоваться «Личным кабинетом абонента». Другие альтернативные способы передачи показаний можно найти на оборотной стороне квитанции, на официальном сайте и группе в соцсети «ВКонтакте».

При отсутствии расхода газа необходимо также ежемесячно передавать показания без изменений, с нулевым потреблением.

Установите «умный» счетчик

Если показания счетчика не передаются, первые три месяца начисления производятся по среднемесячному потреблению газа, а затем – по нормативам, что в большинстве случаев обходится дороже. Гораздо удобнее установить «умный» счетчик, который самостоятельно автоматически передает данные поставщику газа через систему телеметрии, исключая необходимость ручной передачи показаний и освобождая абонента от этой задачи.

Не пропустите срок поверки счетчика

Обязательно нужно контролировать наступление срока поверки прибора учета газа – он указан в паспорте на счетчик (срок первичной поверки может отличаться от даты установки прибора учета газа), в квитанции по оплате газа, а также в личном кабинете. Если своевременно не провести поверку прибора учета газа, начисления будут производиться по нормативам, что приведет к переплатам и увеличению расходов.