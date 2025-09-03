Псковcкая обл.
ЖКХ

Жители Пскова массово жалуются на качество горячей воды

04.09.2025 10:42|ПсковКомментариев: 0

В адрес муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» в последнее время поступает большое количество обращений от жителей. Все они связаны с качеством горячей воды. Обращения имеют абсолютно разную географию: от улицы Загородная до улиц Западная и Кузбасской Дивизии. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия, проблема везде одна.

Фото здесь и далее: МП «Псковские тепловые сети»

«Давайте разбираться, в чем же здесь дело. Мы неоднократно рассказывали, что система приготовления горячей воды делится на два основных вида. А это тут причем? Сейчас станет понятнее. Горячая вода, которая готовится в ИТП (индивидуальные тепловые пункты, как на улице Загородная) и ЦТП (центральные тепловые пункты, как на улицах Западная и Кузбасской Дивизии). Отличия ЦТП и ИТП заключается лишь в том, что ЦТП готовит горячую воду на целый микрорайон. А ИТП готовит горячую воду только на отдельно взятый жилой дом. Вот теперь совсем ничего не понятно! Как одни и те же проблемы могут быть и там, и там? Сейчас поясним», - начали свой рассказ в ПТС. 

«"Рецепт" приготовления горячей воды везде один и тот же. Теплоноситель с котельной циркулирует внутри пластинчатых водонагревателей, отдавая часть своей тепловой энергии холодной воде. После чего теплоноситель возвращается на котельную. Теплоноситель и горячая вода - это абсолютно разные истории! Мыться теплоносителем практически невозможно, так как это по своей сути дистиллированная вода, которая проходит тысячу и одну процедуру очищения. Вы ей даже пену с головы смыть не сможете», - заметили в ПТС.

С горячей водой история обстоит совершенно иначе, продолжили на предприятии и уточнили, что ПТС не имеет права вмешиваться в исходные параметры используемой холодной воды. 

«Вот мы и дошли до самого важного момента нашего повествования! После нагрева на поверхностях пластин выпадает осадок, который забивает все и вся. Та самая проблема, с которой столкнулись жители улицы Загородная. Но это еще не все. Отложениями забиваются не только сами водонагреватели, но и сети горячего водоснабжения, как на улицах Западная и Кузбасской Дивизии», - описали проблему в теплосетях.

При этом в ПТС подчеркнули, что исходная вода имеет около идеальные параметры, однако ее молекулярный состав уникален.

«Его уникальность состоит в том, что щелочь превосходит железо. По вкусу, цвету, запаху этого не понять. Отличия от обычной воды начинают проявляться только после нагрева. Чем сильнее нагревается исходная вода, тем сильнее проявляется эта особенность. Подобный эксперимент вы можете сами провести дома. Для этого вам потребуется электрический чайник и обычная холодная вода. Помойте чайник, а потом вскипятите в нем холодную воду. Эффект не заставит себя долго ждать. А теперь посчитайте, сколько подобных чайников нужно для того, чтобы весь ваш многоквартирный жилой дом помылся. Вот и получается, что с подобными расходами горячей воды пластинчатых водонагревателей хватает на 3-4 месяца. А трасс горячего водоснабжения - на 3-4 года», - добавили на предприятии.

Отмечается, что повлиять на молекулярный состав воды не может никто. В лаборатории ПТС проводили разные эксперименты. Применение любых реагентов (в допустимой для человека концентрации) не дало никакого результата.

«Единственное, что может сейчас сделать наше предприятие, это распиливать трубы, которые находятся внутри подвальных помещений, отбивать их от отложений и укладывать на место. Но и это не панацея. Снова вернемся к проблеме на улицах Западная и Кузбасской Дивизии. Все внутридомовые сети и сети, идущие от ЦТП, вычищены нашими сотрудниками! Так в чем же тогда заключается проблема? А в том, что остались только магистральные сети, которые проходят по территориям проезжих частей и дворов. Достать и прочистить их за день или два не представляется возможным. Скажем вам больше, решить проблему можно, если только все перекопать, а сети уложить с увеличением диаметра! Да и решением проблемы это можно с натяжкой назвать. Ведь очень скоро трубы снова зарастут отложениями. К огромному сожалению, подобные работы невозможно спрогнозировать или предугадать. Их можно только ликвидировать. Соответственно, и в график или программу внести невозможно. Да и графы "Забитые отложением трассы" не существует в природе. Очень обидно, что трассы, которые проложены пять-семь лет назад с гарантийным сроком эксплуатации в пятьдесят лет, уже полностью забиты отложениями», - заключили в ПТС.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
