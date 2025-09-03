ЖКХ

Встречные иски по строительству станции умягчения воды поступили в псковский суд

В Арбитражном суде Псковской области рассматривается дело о признании недействительным решения об одностороннем отказе от исполнения контракта на строительство станции умягчения воды, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

Между учреждением города Пскова «Специализированный заказчик» и ООО «ПоволжьеСтройИнвест» в 2022 году заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству станции умягчения воды, подаваемой из подземного водозабора города Пскова.

Общество утверждает, что в конце 2023 года завершен весь комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ в полном объеме и получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Однако, по результатам завершения всех мероприятий по строительству объекта и после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, от учреждения поступил ряд замечаний, с которыми подрядчик категорически не согласен, считает их необоснованными и что они не препятствуют эксплуатации объекта и его вводу.

Истец также указывает, что спустя год заказчик в начале 2025 года направил в адрес подрядчика отказ от подписания документов о приемке выполненных работ на сумму более 450 млн рублей (при выполненных работах на 521 млн рублей), спустя еще пять месяцев заказчик, имея построенный и введенный объект в эксплуатацию, заявляет подрядчику отказ от исполнения контракта в одностороннем порядке. Исходя из изложенного, истец обратился в суд.

Предварительное и судебное заседания по делу назначены на 8 сентября (Дело №А52-3848/2025).

В Арбитражный суд Псковской области также поступил иск МКУ города Пскова «Специализированный заказчик» к ООО «ПоволжьеСтройИнвест» о взыскании более 461 млн рублей неотработанного аванса по указанному выше контракту и процентов за пользование чужими денежными средствами.

В обоснование предъявленных требований учреждение указывает на наличие замечаний к выполненным обществом работам, препятствующим надлежащей эксплуатации объекта, в связи с чем предъявленный к приемке результат не принят, пуско-наладочные работы не прошли испытания, строительный контроль отражает, что результат работы не соответствует проектной документации, требованиям технических регламентов, требованиям к строительству.

Исковое заявление оставлено без движения (Дело №А52-4063/2025).