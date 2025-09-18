ЖКХ

Подвал дома №7 на улице Рокоссовского в Пскове затопило нечистотами

Подвал многоквартирного дома №7 на улице Рокоссовского в Пскове затоплен нечистотами, сообщили Псковской Ленте Новостей на муниципальном предприятии города Пскова «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: МП «Псковские тепловые сети»

«В подвал натурально невозможно попасть. Только вы подходите к подъезду, в котором располагается заветная дверь в "Нарнию", как вас сбивает с ног отвратительный запах канализации. И вправду, только зайдя в подвальное помещение, вы можете видеть все, что жители многоэтажки спускают в унитаз. С вашего позволения, мы опустим подробности. Если вам станет интересно, то просто повнимательнее посмотрите фотографии. там все отчетливо видно», - начали свой рассказ на предприятии.

«Кажется, что в таком отвратительном месте и тепловой узел должен быть соответствующим, но он находится в около идеальном состоянии», - заверили на предприятии: все трубы новые, манометры поверены.



«Но есть один нюанс. В данном подвале проходят магистральные сети теплоснабжения, которые полностью залиты продуктами жизнедеятельности жильцов. И это уже напрямую касается нашего предприятия. Всем вам отлично известно, что при взаимодействии металла и воды возникает коррозия, которая разрушает целостность магистральных сетей теплоснабжения. А в продуктах жизнедеятельности человека и вовсе содержится львиная доля периодической системы химических элементов. А это означает, что сети отопления придут в негодность значительно раньше. А уже этот факт заставит наших сотрудников работать в этом смердящем месте», - сообщили в ПТС.

Отмечается, что сами канализационные стояки являются новыми.

«Вот только стыкуются со старыми отводящими сетями они при помощи липкой ленты, которая имеет свойство отваливаться. Соответственно, все спускаемое в унитаз разлетается по стенкам подвального помещения, а потом аккумулируется на полу. А если прогуляться вокруг дома №7, №9 и №9а, то вы заметите невероятное "канализационное амбре", которое царит повсюду. Если хотите понять его природу, то приглядитесь к смотровым лючкам подвальных помещений. И вы увидите, что их нет. А сделано это тоже не просто так! Благодаря этому изобретению управляющей организации подвальное помещение начинает проветриваться и подсыхать. Жаль, что всем этим приходится дышать местным жителям и играющим на детской площадке детям», - добавили в ПТС.

В этом подвале неоднократно были вынуждены работать сотрудники «Псковских тепловых сетей». «Мы искренне надеемся, что данный материал не останется без внимания надзорных органов, которые точно знают, что нужно делать в отношении подобных нарушений. К огромному сожалению, список с похожими подвалами у нас еще очень большой. Так что запасаемся стиральным порошком», - заключили на предприятии.