Подвал дома №7 на улице Рокоссовского в Пскове затопило нечистотами

Подвал многоквартирного дома №7 на улице Рокоссовского в Пскове затоплен нечистотами, сообщили Псковской Ленте Новостей на муниципальном предприятии города Пскова «Псковские тепловые сети».
Фото здесь и далее: МП «Псковские тепловые сети»
«В подвал натурально невозможно попасть. Только вы подходите к подъезду, в котором располагается заветная дверь в "Нарнию", как вас сбивает с ног отвратительный запах канализации. И вправду, только зайдя в подвальное помещение, вы можете видеть все, что жители многоэтажки спускают в унитаз. С вашего позволения, мы опустим подробности. Если вам станет интересно, то просто повнимательнее посмотрите фотографии. там все отчетливо видно», - начали свой рассказ на предприятии.
«Кажется, что в таком отвратительном месте и тепловой узел должен быть соответствующим, но он находится в около идеальном состоянии», - заверили на предприятии: все трубы новые, манометры поверены.
Отмечается, что сами канализационные стояки являются новыми.
«Вот только стыкуются со старыми отводящими сетями они при помощи липкой ленты, которая имеет свойство отваливаться. Соответственно, все спускаемое в унитаз разлетается по стенкам подвального помещения, а потом аккумулируется на полу. А если прогуляться вокруг дома №7, №9 и №9а, то вы заметите невероятное "канализационное амбре", которое царит повсюду. Если хотите понять его природу, то приглядитесь к смотровым лючкам подвальных помещений. И вы увидите, что их нет. А сделано это тоже не просто так! Благодаря этому изобретению управляющей организации подвальное помещение начинает проветриваться и подсыхать. Жаль, что всем этим приходится дышать местным жителям и играющим на детской площадке детям», - добавили в ПТС.
В этом подвале неоднократно были вынуждены работать сотрудники «Псковских тепловых сетей». «Мы искренне надеемся, что данный материал не останется без внимания надзорных органов, которые точно знают, что нужно делать в отношении подобных нарушений. К огромному сожалению, список с похожими подвалами у нас еще очень большой. Так что запасаемся стиральным порошком», - заключили на предприятии.