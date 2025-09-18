Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Воскресные бранчи в «Покровском»
ПЛН 25 лет
развивающие секции для детей
Парижский вечер в ресторане «Гельдт»
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
МАФы Пскова и Великих Лук
Педагог стала фермером
о работе профсоюзных здравниц
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё ЖКХ 18.09.2025 11:310 С метлой и лопатой: сколько и за что зарабатывают дворники в Пскове 18.09.2025 15:331 Подвал дома №7 на улице Рокоссовского в Пскове затопило нечистотами 18.09.2025 13:240 Завершается сложный этап ремонта канализационного коллектора на Запсковье 18.09.2025 11:310 С метлой и лопатой: сколько и за что зарабатывают дворники в Пскове 17.09.2025 21:400 Наталья Федорова: Псковский район готов к отопительному сезону на 95% 17.09.2025 18:161 Проведены повторные работы по прочистке труб горячего водоснабжения на улице Кузбасской Дивизии в Пскове
 
 
 
Самое популярное 13.09.2025 11:000 Интерактив: Кто «обкромсал» деревья? 11.09.2025 13:170 Появились кадры спасения упавшей с моста Невского в Пскове женщины 15.09.2025 08:385 Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области 16.09.2025 10:020 Прыгнувший за борт прогулочного теплохода в районе Снятной горы в Пскове мужчина найден мертвым 11.09.2025 21:460 Фотофакт: Полиция задержала мужчину у ТЦ «Р-16» в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Подвал дома №7 на улице Рокоссовского в Пскове затопило нечистотами

18.09.2025 15:33|ПсковКомментариев: 1

Подвал многоквартирного дома №7 на улице Рокоссовского в Пскове затоплен нечистотами, сообщили Псковской Ленте Новостей на муниципальном предприятии города Пскова «Псковские тепловые сети». 

Фото здесь и далее: МП «Псковские тепловые сети»

«В подвал натурально невозможно попасть. Только вы подходите к подъезду, в котором располагается заветная дверь в "Нарнию", как вас сбивает с ног отвратительный запах канализации. И вправду, только зайдя в подвальное помещение, вы можете видеть все, что жители многоэтажки спускают в унитаз. С вашего позволения, мы опустим подробности. Если вам станет интересно, то просто повнимательнее посмотрите фотографии. там все отчетливо видно», - начали свой рассказ на предприятии. 

 

«Кажется, что в таком отвратительном месте и тепловой узел должен быть соответствующим, но он находится в около идеальном состоянии», - заверили на предприятии: все трубы новые, манометры поверены. 

«Но есть один нюанс. В данном подвале проходят магистральные сети теплоснабжения, которые полностью залиты продуктами жизнедеятельности жильцов. И это уже напрямую касается нашего предприятия. Всем вам отлично известно, что при взаимодействии металла и воды возникает коррозия, которая разрушает целостность магистральных сетей теплоснабжения. А в продуктах жизнедеятельности человека и вовсе содержится львиная доля периодической системы химических элементов. А это означает, что сети отопления придут в негодность значительно раньше. А уже этот факт заставит наших сотрудников работать в этом смердящем месте», - сообщили в ПТС.

Отмечается, что сами канализационные стояки являются новыми.

 

«Вот только стыкуются со старыми отводящими сетями они при помощи липкой ленты, которая имеет свойство отваливаться. Соответственно, все спускаемое в унитаз разлетается по стенкам подвального помещения, а потом аккумулируется на полу. А если прогуляться вокруг дома №7, №9 и №9а, то вы заметите невероятное "канализационное амбре", которое царит повсюду. Если хотите понять его природу, то приглядитесь к смотровым лючкам подвальных помещений. И вы увидите, что их нет. А сделано это тоже не просто так! Благодаря этому изобретению управляющей организации подвальное помещение начинает проветриваться и подсыхать. Жаль, что всем этим приходится дышать местным жителям и играющим на детской площадке детям», - добавили в ПТС.

В этом подвале неоднократно были вынуждены работать сотрудники «Псковских тепловых сетей». «Мы искренне надеемся, что данный материал не останется без внимания надзорных органов, которые точно знают, что нужно делать в отношении подобных нарушений. К огромному сожалению, список с похожими подвалами у нас еще очень большой. Так что запасаемся стиральным порошком», - заключили на предприятии. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какой масштабный проект в дорожной инфраструктуре Пскова необходим в первую очередь?
В опросе приняло участие 192 человека
18.09.2025, 16:490 В Дедовичском районе проводят проверку по сообщению о гибели мужчины при пожаре 18.09.2025, 16:460 Развитие Силово-Медведево, новый спортзал и сквер в округе №15 18.09.2025, 16:350 Сотрудникам Псковского филиала университета ФСИН напомнили об ответственности за коррупцию 18.09.2025, 16:220 Геннадий Иойлев: Принимаются активные меры для привлечения педагогических кадров
18.09.2025, 16:050 Трое бывших мигрантов в Пскове попали в военкомат по итогам рейда 18.09.2025, 16:021 Пыталовские спортсмены заняли первое место на областной спартакиаде детей-инвалидов 18.09.2025, 16:000 В Пскове идёт дополнительный набор в развивающие секции 18.09.2025, 15:560 Инфляция в Псковской области в августе оказалась выше показателя по стране
18.09.2025, 15:480 Правительство просубсидирует застройщиков 390 тысяч квадратных метров жилья 18.09.2025, 15:450 «Пчелиный хуторок» из Великих Лук стал победителем гранта «Агротуризм» 18.09.2025, 15:410 Сервис по замене масла SPOT стал партнером автофестиваля-выставки ПЛН 18.09.2025, 15:360 В Псковской области уничтожат более 1400 зараженных хризантем и гвоздик
18.09.2025, 15:331 Подвал дома №7 на улице Рокоссовского в Пскове затопило нечистотами 18.09.2025, 15:220 В Псковской области действуют четыре грантовых конкурса для поддержки фермеров 18.09.2025, 15:150 «Пресс-конференция» о развитии туризма в Псковской области. ВИДЕО 18.09.2025, 15:130 Профсоюзы СОЦПРОФ поддержали новые правила командировок
18.09.2025, 14:580 Начинается видеотрансляция пресс-конференции о мерах поддержки фермеров в Псковской области 18.09.2025, 14:550 Незаконную деятельность коллекторов в соцсетях пресекли псковские приставы 18.09.2025, 14:490 В Великих Луках впервые отметили День памяти псковичей, погибших при защите Отечества 18.09.2025, 14:430 Строительство Северного обхода Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ
18.09.2025, 14:420 Алексей Севастьянов назвал сомнительной идею ввести сухой закон до конца СВО 18.09.2025, 14:310 МТС подключила к 4G столицу псковского спортивного ориентирования 18.09.2025, 14:230 160 средств размещения в Псковской области числятся в федеральном реестре 18.09.2025, 14:100 «Дневной дозор»: Нужно ли изменить принцип начисления транспортного налога?
18.09.2025, 14:070 Переплетение судеб: псковский и новгородский музеи обменяются иконами 18.09.2025, 13:590 Ветеран Великой Отечественной войны Любовь Платова отметила 100-летие в Великих Луках 18.09.2025, 13:580 Владимир Кузь: Если речь идет о принятии решений, не стоит использовать ИИ 18.09.2025, 13:480 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: корреспондент Александра Мошина
18.09.2025, 13:440 Совмещенная с большой пресс-конференцией «прямая линия» Путина пройдет в декабре 18.09.2025, 13:270 Наталья Федорова: Для псковичей служение Родине всегда было истинным предназначением 18.09.2025, 13:240 Завершается сложный этап ремонта канализационного коллектора на Запсковье 18.09.2025, 13:130 Блюда, которые согреют вас этой осенью лучше пледа
18.09.2025, 13:110 Псковская область получила 50 миллионов рублей на развитие туризма 18.09.2025, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Выборы — миф или реальность? 18.09.2025, 12:580 Основные причины признания поставщиков недобросовестными назвала Ирина Белоконь 18.09.2025, 12:540 Меры поддержки фермеров в Псковской области: возможности и результаты 
18.09.2025, 12:520 Александр Козловский: Мы храним историю великого подвига псковских воинов 18.09.2025, 12:450 Пролетное строение моста через реку Великую Северного обхода надвинут к июлю 18.09.2025, 12:400 Наиболее популярные направления в Псковской области назвала министр туризма 18.09.2025, 12:360 Александр Котов о «Героях земли Псковской»
18.09.2025, 12:310 Псковское УФАС за полгода признало недобросовестными 16 фирм 18.09.2025, 12:250 ПсковГУ выражает соболезнования в связи с кончиной экс-первого проректора Владимира Андреева 18.09.2025, 12:190 Более 6 тысяч пассажиров уже прокатились на псковском судне «Иния» 18.09.2025, 12:130 Онлайн-выставку в честь подвига псковских разведчиков открыли в музее
18.09.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция пресс-конференции о туристических рекордах Псковской области 18.09.2025, 12:010 Ирина Белоконь: Цены на топливо находятся на особом контроле УФАС 18.09.2025, 11:560 Росгвардейцы задержали псковича за кражу из магазина на улице Труда 18.09.2025, 11:520 «Сообразим на троих»: Выборы — миф или реальность?
18.09.2025, 11:490 Почти 500 обращений поступило в Псковское УФАС за 2025 год 18.09.2025, 11:420 Псков присоединился к эстафете «Огонь жизни» в поддержку донорства костного мозга 18.09.2025, 11:310 С метлой и лопатой: сколько и за что зарабатывают дворники в Пскове 18.09.2025, 11:270 В МегаСемью теперь можно добавить близких со всей страны
18.09.2025, 11:180 Панихида по павшим военнослужащим состоялась в Пскове 18.09.2025, 11:130 Президент предложил назначить генпрокурором Александра Гуцана 18.09.2025, 11:070 Прощание с экс-первым проректором ПсковГУ Владимиром Андреевым состоится в Новоржеве 18.09.2025, 10:582 Елена Лунгу: Вейпы губят здоровье нации
18.09.2025, 10:480 На концерт «Бах и орган по-французски» приглашают псковичей 21 сентября 18.09.2025, 10:380 Выставка звучащих картин Игоря Шаймарданова открылась в Пскове  18.09.2025, 10:380 Фура с лопнувшими колесами затрудняет движение вблизи псковской деревни Неёлово 18.09.2025, 10:290 О туристических рекордах Псковской области расскажет Марина Егорова в пресс-центре ПЛН
18.09.2025, 10:200 Александр Котов: Павшие защитники живут в народной памяти и укрепляют духовную силу нации 18.09.2025, 10:090 Бесплатная экскурсия для молодёжи раскроет тайны картины Карла Брюллова об осаде Пскова 18.09.2025, 09:580 18 сентября отмечается День памяти псковичей, погибших при защите Отечества 18.09.2025, 09:550 В России разработан быстрый тест для выявления сальмонеллеза
18.09.2025, 09:450 При ликвидации пожара в Дедовичском районе обнаружен труп мужчины 18.09.2025, 09:300 Псковский музей проведет бесплатные экскурсии в День туризма 18.09.2025, 09:150 Псковичам напомнили о необходимости оплатить имущественные налоги до 1 декабря 18.09.2025, 09:000 Прокурор Псковской области, омбудсмен и председатель ОНК посетили ИК-4
18.09.2025, 08:480 Пропавшего в Пустошкинском районе грибника нашли живым 18.09.2025, 08:400 Продолжается прием заявок на научно-практическую конференцию «Одна земля – общая история» в Изборске 18.09.2025, 08:200 Почти 60% псковичей сталкивались с эмоциональным выгоранием на работе — опрос 18.09.2025, 08:000 22 дня будут рабочими в декабре
18.09.2025, 07:300 Штрафовать за оскорбление учителей предложили в ГД 18.09.2025, 07:000 Всемирный день мониторинга воды отмечают 18 сентября 17.09.2025, 22:500 Псковская область получит почти 17 млн рублей на работу центра поддержки экспорта 17.09.2025, 22:000 Нутрициолог рассказала, почему стоит включить зелёный чай в рацион
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru