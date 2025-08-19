Подполье с нечистью

Трупы грызунов и других животных под ногами, помои, грязь и полчища насекомых… Нет, это не страшилка из Средневековья, а суровая реальность некоторых многоэтажек Пскова. В подвалах отдельных домов сегодня царит ужасающая антисанитария, в условиях которой вынуждены работать сотрудники коммунальных служб. Специалисты пробираются к трубам сквозь нечистоты, горы мусора, стряхивают с себя полчища блох, от натиска которых не спасают даже специальные средства.
Псковская Лента Новостей выяснила, в каких многоэтажках состояние «подполья» далеко от идеального, кто в этом виноват, как управляющие компании борются с беспорядком на вверенных территориях, и какие работы проводятся в преддверии отопительного сезона.
По состоянию на 15 августа общая готовность жилого фонда Пскова к отопительному сезону составила 73,4%, в настоящее время подготовка городской системы теплоснабжения к зиме в самом разгаре. Приёмкой теплопотребляющих установок абонентов занимаются специалисты Псковских тепловых сетей, они проводят испытания и визуальный осмотр оборудования, после чего выдают акты готовности или предписания об устранении недочётов. В многоквартирных домах тепловые узлы, как правило, расположены в подвалах, и далеко не все из них сегодня являются безопасными для работы коммунальщиков.
Сотрудники предприятия уже не раз обращали внимание на ситуацию в подвальных помещениях по некоторым адресам, на этот раз в рубрику «Подвалы позора» попали дома №3 и 9 в переулке Машиниста, которые находятся на обслуживании управляющей компании «Ваш микрорайон».
Подвальные помещения в обеих пятиэтажках на момент визита работников ПТС оказались завалены мусором, трупами животных, кишели крысами и блохами - фотографии с развёрнутым комментарием были размещены в соцсетях ПТС на прошлой неделе. Полчища насекомых скакали по сотрудникам предприятия, после выхода из подвалов им пришлось облиться специальными средствами, а всю форму отправить в стирку, дабы не принести всю эту «прелесть» домой.
В компании заметили, что мусор от уборки общественных пространств должен складироваться на контейнерной площадке, а подвальные помещения совершенно не подходят для этих нужд. В теплоснабжающей организации выразили надежду, что в самое ближайшее время подвалы домов № 3 и 9 в переулке Машиниста будут приведены в приемлемое состояние, в противном случае дома могут остаться без актов о готовности к отопительному сезону.
«Без документов, которые подтвердят, что в помещениях была проведена санитарная обработка, мы туда больше ни ногой. Только если впереди нашей комиссии по приемке проследует руководитель местной управляющей организации», - заявили в ПТС и призвали навести порядок там, куда не ступала «нога в лакированных туфлях».
В «Псковских теплосетях» добавили, что список с похожими подвалами ещё очень большой. Причём не только на окраинах, но и в центральных районах - по всему городу их насчитывается больше сотни. Картина во всех случаях выглядит примерно одинаково: полчища насекомых и грызунов, мусор, трупы животных, нечистоты, паутина, сырость и жуткая вонь.
На снимках: подвалы многоквартирных домов на Гагарина, 13; Горького, 51, Киселева, 23 и 29, Западной, 23; Энтузиастов, 1; Юбилейной, 60; Коммунальной, 50.
Вопрос захламлённости подвальных помещений становится наиболее острым именно на стадии подготовки к отопительному сезону, в которой задействованы не только представители теплоснабжающей организации, но и управляющие компании. Последние отвечают за состояние внутридомовых коммуникаций и их готовность к приему тепла, поэтому должны своевременно проводить все необходимые работы, перечень которых составлен в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. В частности, в него входят различные промывки и гидравлические испытания, поверка приборов учета, при необходимости утепление окон, дверей, чердаков и обеспечение надлежащего санитарного состояния техподполий и других помещений, где установлены тепловые узлы.
Такую картину видят сотрудники ПТС в некоторых подвалах многоэтажек Пскова.
Тепловая инспекция ПТС обычно выдает предписания со списком обязательных мероприятий, необходимых к выполнению в течение лета, еще до окончания текущего отопительного сезона — чтобы абоненты успели подготовиться к следующему.
В зону ответственности вышеупомянутой УК «Ваш микрорайон» входит 21 многоквартирный дом, один из которых в настоящее время находится на капитальном ремонте. Все остальные уже прошли опрессовку, соответствующие акты направлены в ПТС и управление городского хозяйства администрации Пскова, сообщил руководитель управляющей организации Александр Семенов. Он уточнил, что по некоторым многоэтажкам остаётся предоставить документы о проведенной поверке приборов учёта.
«Работа еще ведется и будет вестись до начала отопительного сезона, подготовка полным ходом. Еще многое нужно сделать в квартирах. Мы всегда пишем: «Уважаемые собственники, если есть на батареях ржавчина или какие-то неисправности, сообщайте в управляющую компанию». Мы занимаемся необходимыми ремонтами, чтобы зимой квартиры не затопило. Если выявлялись подтеки в ходе опрессовки - люди сообщали, мы переделывали, в подвале тоже переваривали», - уточнил руководитель УК.
Фото Анны Тягуновой
По поводу ситуации, складывающейся в подвалах домов №№ 3 и 9 в переулке Машиниста, он заявил, что распространённая в соцсетях и СМИ информация не соответствует действительности. Более того, Александр Семёнов задаётся вопросом, каким образом сотрудники теплоснабжающей организации попали в закрытые помещения без сопровождения представителей управляющей компании.
подвалы в переулке Машиниста
На вопрос о том, откуда в подвалах взялся мусор, Александр Семенов уверенно ответил: жильцы накидали. Он также заметил, что никаких «лаковых штиблет» не имеет, и лично лазает в подвалы многоэтажек чуть ли не каждый день. Никаких мышей и крыс он там не встречал, а блохи - от котов, которые живут во всех подвалах, а если их не будет - вот тогда и появятся грызуны.
Мы побеседовали с жительницей дома № 3 в переулке Машиниста Анастасией, которая подтвердила наличие огромного количества кошек во дворе, поделилась впечатлениями от посещения подвальных помещений и ожиданиями накануне холодов.
Она живёт на втором этаже и иногда наблюдает насекомых, ползающих по окну со стороны улицы, но это единичные случаи. А недавно появились грызуны - после того, как соседи снизу затеяли ремонт. «Благо два кота в доме - поймали, это было весной. Потом пришла вторая, третья. Вчера смотрим: четвертый мышонок лежит. Видимо, они жили в квартире на первом этаже, а потом стартанули к нам, на второй. Тараканы пробегали несколько раз, но я тоже думаю, что это связано с ремонтом. Раньше было много насекомых около труб во дворе, но и там давно не видела, вроде там баба Нина, которая кормит кошек, сразу убирает миски, ничего не оставляет. Не знаю, как зимой будет», - поделилась Анастасия.
Она пояснила, что во дворе есть кормилица, которая выносит еду бездомным животным, что, безусловно, нравится не всем соседям. Подкармливают кошек и многие другие жители, которые оставляют съестное в различных местах, иногда прямо на земле. И в этом, по мнению горожанки, заключается суть проблемы - слишком много точек. Если бы кормление происходило организованно в одном месте в определенное время, то было бы гораздо чище, а котят - меньше.
Фото из личного архива Анастасии
«Почему бы всем не договориться, к примеру, в 9 утра выйти, положить всё, чем богаты, покормили, всё убрали и разошлись. Но им бесполезно объяснять, у них свои схемы, мол, «один кот не выходит, сидит в дырке трусливый», она приносит ему туда еду, потом в этой дырке заводятся котята. Кто этому способствовал? Те, кто приносят подношения именно к этой дырке. Если бы было одно место кормления, куда этот кот тоже рано или поздно вышел бы за едой. Разводить это всё возле каждой дырки у подъездов плохо. Да, кошек жалко, они бездомные, им нужно что-то есть, но надо всё с умом делать», - считает Анастасия. Она неравнодушна к судьбе уличных животных и совместно с соседями и волонтёрами организует отлов и стерилизацию, но пока что особей меньше не становится. Причиной тому и хаотичное кормление, и безответственность владельцев, которые плодят своих питомцев и выбрасывают коробки с котятами на улицу.
Кошки есть везде, и, конечно, не всем нравится, что их подкармливают, подтвердила Елена Исправникова, директор УК «Управление районом №15». По её мнению, проблема заключается не столько в кормлении, сколько в отсутствии должных обработок и стерилизации. «Кошки размножаются, у них заводятся блохи, они могут переносить разные инфекционные заболевания, многие умирают в подвалах от болезней. Кошка не должна жить в подвале. А если уж так сложилось, она должна быть привита от бешенства, стерилизована. Любители покормить кошек часто не думают о том, что плодят нездоровых животных. Можно отловить, стерилизовать, у нас каждый год прививают бесплатно от бешенства, наша УК всегда предоставляет место для вакцинации. В первую очередь, нужно позаботиться о здоровье животного и сделать так, чтобы оно не плодилось. А если только кормить - потом из подвалов вылезают такие, что без слез не взглянешь», - вздохнула Елена Исправникова.
Фото из архива ПЛН
Она уточнила, что по просьбам жителей проводятся обработки различных помещений от насекомых, специалисты Центра гигиены и эпидемиологии ежемесячно выполняют комплекс мероприятий по уничтожению грызунов. Последние, по словам руководителя УК, обычно живут не в подвалах, где сейчас даже кошкам есть нечего. Раньше люди хранили там картошку и прочие запасы, вместо которых теперь только мусор, причём оставленный самими жильцами. Мыши же обычно заводятся в самих домах, особенно там, где используются мусоропроводы, и на территориях, где есть еда - в том числе в жилых помещениях, и здесь уже вопросы к квартирантам.
Она заметила, что основная проблема всех организаций, не только управляющих - это нехватка рабочих рук. В случае с УК, к примеру, остро стоит вопрос дефицита сантехников. И если их не хватает, компании могут не успевать делать всё и сразу, в том числе в рамках подготовки к отопительному сезону.
Между тем, все 44 дома, находящиеся на обслуживании УК «Управление районом №15», уже готовы к приёму тепла. «В основном, работа по подготовке к отопительному сезону заключается в исполнении предписаний ПТС - промывка и опрессовка внутридомовых систем, иногда замена задвижек, где-то что-то подтекает, нужно устранить. Мы уже много лет слаженно работаем, в течение года, видя необходимость, стараемся сами выполнять нужные виды работ своевременно, не дожидаясь предписаний. Это нормальный ежегодный процесс», - добавила Елена Исправникова. Она заметила, что большая часть трудов коммунальщиков в преддверии холодов остаётся незаметной для жильцов, но они тоже помогают, подсказывают, что нужно починить или заменить.
Большинство управляющих компаний города находятся в завершающей стадии подготовки к отопительному сезону. К примеру, УК «Новый квартал» осталось провести небольшой объём мероприятий в четырёх многоквартирных домах в Печорах, а расположенные на территории Пскова и Псковского округа готовы к приёму тепла - всего под управлением компании находится 18 объектов. Часть из них достались от предыдущих управленцев в неудовлетворительном состоянии с проблемами, характерными для многих других многоэтажек.
Его личное мнение: если человек хочет кормить кошку — она должна жить дома, а не во дворе. К тому же, уличные животные могут быть переносчиками опасных заболеваний, в том числе бешенства, которыми способны заражать людей.
Фото из архива ПЛН
Сотрудники управляющей компании стараются компромиссно подходить к данным вопросам и способствовать урегулированию споров между жильцами, параллельно занимаясь своими непосредственными обязанностями. В том числе, в части поддержания порядка в подвалах.
«Вычищаем мусор, в Черёхе как-то пришлось убирать из подвала трупы котов, люди стали чувствовать запахи. В Печорах в подвале одного дома обнаружились полчища блох, они атаковали нашего специалиста, проверявшего техническое состояние инженерных сетей перед приёмкой объекта. Человек был вынужден полностью переодеться, чтобы сесть в машину. Мы вызывали дезинсекцию, приехал специалист с какими-то химикатами, обработал подвал, вход, выход и прилегающие территории. На сегодняшний день таких вещей больше не наблюдается. Касаемо различных грызунов — аналогичная история, проводим нужные мероприятия по мере необходимости», - рассказал Антон Васильев.
Он подчеркнул, что обилие насекомых и прочих неприятных «соседей» наиболее характерно для старого фонда, где коммуникации обычно оставляют желать лучшего, а в подвалах годами стоит вода. Сырость образуется много лет, и, если с этим ничего не делать, жители первых этажей рискуют увидеть подвал — случаи сгнивания деревянных полов тоже были. Поэтому управляющей компании важно следить за тем, чтобы подвал не был сырым, исключать всевозможные утечки, которые грозят антисанитарией. Наш собеседник напомнил, что УК целиком и полностью несет ответственность за содержание общедомового имущества, в том числе подвальных и чердачных помещений, доступ в которые по закону должен быть ограничен. Кроме того, нельзя допускать загрязнений на придомовой территории, в том числе на контейнерных площадках. Для этого УК необходимо должным образом организовать работу дворника и взаимодействовать с региональным оператором по обращению с ТКО, чтобы в случае форс-мажора последствия устранялись в кратчайшие сроки.
Раньше было принято выносить в подвалы многие вещи, которые пылятся там по сей день за ненадобностью. В некоторых помещениях скопились тонны мусора, обязанность по уборке которого сегодня возложена на управляющие компании. Однако зачастую именно жители являются источником засорения, в силу чего им тоже следует задуматься о чистоте и не отказываться от участия в субботниках.
Редакция ПЛН искренне надеется, что ситуация в «подполье» псковских МКД не останется без внимания надзорных органов, которые должны принимать меры в случае выявления нарушений, представляющих реальную угрозу здоровью жителей, сохранности их имущества и зданий.
Ульяна Лаблюк