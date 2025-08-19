ЖКХ

Подполье с нечистью

Трупы грызунов и других животных под ногами, помои, грязь и полчища насекомых… Нет, это не страшилка из Средневековья, а суровая реальность некоторых многоэтажек Пскова. В подвалах отдельных домов сегодня царит ужасающая антисанитария, в условиях которой вынуждены работать сотрудники коммунальных служб. Специалисты пробираются к трубам сквозь нечистоты, горы мусора, стряхивают с себя полчища блох, от натиска которых не спасают даже специальные средства.

Псковская Лента Новостей выяснила, в каких многоэтажках состояние «подполья» далеко от идеального, кто в этом виноват, как управляющие компании борются с беспорядком на вверенных территориях, и какие работы проводятся в преддверии отопительного сезона.

Доска позора

По состоянию на 15 августа общая готовность жилого фонда Пскова к отопительному сезону составила 73,4%, в настоящее время подготовка городской системы теплоснабжения к зиме в самом разгаре. Приёмкой теплопотребляющих установок абонентов занимаются специалисты Псковских тепловых сетей, они проводят испытания и визуальный осмотр оборудования, после чего выдают акты готовности или предписания об устранении недочётов. В многоквартирных домах тепловые узлы, как правило, расположены в подвалах, и далеко не все из них сегодня являются безопасными для работы коммунальщиков.

Сотрудники предприятия уже не раз обращали внимание на ситуацию в подвальных помещениях по некоторым адресам, на этот раз в рубрику «Подвалы позора» попали дома №3 и 9 в переулке Машиниста, которые находятся на обслуживании управляющей компании «Ваш микрорайон».

Фото предоставлены ПТС, переулок Машиниста

Подвальные помещения в обеих пятиэтажках на момент визита работников ПТС оказались завалены мусором, трупами животных, кишели крысами и блохами - фотографии с развёрнутым комментарием были размещены в соцсетях ПТС на прошлой неделе. Полчища насекомых скакали по сотрудникам предприятия, после выхода из подвалов им пришлось облиться специальными средствами, а всю форму отправить в стирку, дабы не принести всю эту «прелесть» домой.

«Возможно, именно блохи и прочая гадость являются причиной того, что с каждым годом эти подвалы становятся все хуже и хуже. Мы уже спускались сюда пару лет тому назад, когда участок № 5 только получил эти объекты на обслуживание. Да, дома построены довольно давно, но такого бардака в подвальных помещениях не было. Понятно, что паутина, протекающие сети там и раньше были, но такого количества мусора точно не было», - возмутились в ПТС.

В компании заметили, что мусор от уборки общественных пространств должен складироваться на контейнерной площадке, а подвальные помещения совершенно не подходят для этих нужд. В теплоснабжающей организации выразили надежду, что в самое ближайшее время подвалы домов № 3 и 9 в переулке Машиниста будут приведены в приемлемое состояние, в противном случае дома могут остаться без актов о готовности к отопительному сезону.

«Без документов, которые подтвердят, что в помещениях была проведена санитарная обработка, мы туда больше ни ногой. Только если впереди нашей комиссии по приемке проследует руководитель местной управляющей организации», - заявили в ПТС и призвали навести порядок там, куда не ступала «нога в лакированных туфлях».

В «Псковских теплосетях» добавили, что список с похожими подвалами ещё очень большой. Причём не только на окраинах, но и в центральных районах - по всему городу их насчитывается больше сотни. Картина во всех случаях выглядит примерно одинаково: полчища насекомых и грызунов, мусор, трупы животных, нечистоты, паутина, сырость и жуткая вонь.

Фото предоставлены ПТС. На снимках: подвалы многоквартирных домов на Гагарина, 13; Горького, 51, Киселева, 23 и 29, Западной, 23; Энтузиастов, 1; Юбилейной, 60; Коммунальной, 50.

Накидали жильцы

Вопрос захламлённости подвальных помещений становится наиболее острым именно на стадии подготовки к отопительному сезону, в которой задействованы не только представители теплоснабжающей организации, но и управляющие компании. Последние отвечают за состояние внутридомовых коммуникаций и их готовность к приему тепла, поэтому должны своевременно проводить все необходимые работы, перечень которых составлен в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. В частности, в него входят различные промывки и гидравлические испытания, поверка приборов учета, при необходимости утепление окон, дверей, чердаков и обеспечение надлежащего санитарного состояния техподполий и других помещений, где установлены тепловые узлы.

Такую картину видят сотрудники ПТС в некоторых подвалах многоэтажек Пскова. Фото предоставлены предприятием

Тепловая инспекция ПТС обычно выдает предписания со списком обязательных мероприятий, необходимых к выполнению в течение лета, еще до окончания текущего отопительного сезона — чтобы абоненты успели подготовиться к следующему.

В зону ответственности вышеупомянутой УК «Ваш микрорайон» входит 21 многоквартирный дом, один из которых в настоящее время находится на капитальном ремонте. Все остальные уже прошли опрессовку, соответствующие акты направлены в ПТС и управление городского хозяйства администрации Пскова, сообщил руководитель управляющей организации Александр Семенов. Он уточнил, что по некоторым многоэтажкам остаётся предоставить документы о проведенной поверке приборов учёта.

«Работа еще ведется и будет вестись до начала отопительного сезона, подготовка полным ходом. Еще многое нужно сделать в квартирах. Мы всегда пишем: «Уважаемые собственники, если есть на батареях ржавчина или какие-то неисправности, сообщайте в управляющую компанию». Мы занимаемся необходимыми ремонтами, чтобы зимой квартиры не затопило. Если выявлялись подтеки в ходе опрессовки - люди сообщали, мы переделывали, в подвале тоже переваривали», - уточнил руководитель УК.

Фото Анны Тягуновой

По поводу ситуации, складывающейся в подвалах домов №№ 3 и 9 в переулке Машиниста, он заявил, что распространённая в соцсетях и СМИ информация не соответствует действительности. Более того, Александр Семёнов задаётся вопросом, каким образом сотрудники теплоснабжающей организации попали в закрытые помещения без сопровождения представителей управляющей компании.

«Сейчас не то время, чтобы ходить по подвалам без управляющей организации. Они (сотрудники ПТС - прим. ред.) сфотографировали пакеты, в которые нами же собран мусор по подвалу третьего дома. Эти пакеты приготовлены для того, чтобы их вывезти. От насекомых мы постоянно обрабатываем, потому что сами там работаем. Каждый раз, когда ребята приезжают работать в подвалах, они берут с собой специальное средство. Эти подвалы опрыскиваем каждую неделю. Упавшая труба на фото вообще не наша, это транзитная труба «Водоканала», им написано письмо, чтобы приняли меры. В девятом доме фотография вводного узла, куда сливается вода при промывке, там кирпичи лежат, чтобы можно было подойти», - прокомментировал нашумевшие снимки наш собеседник.

Фото предоставлены ПТС, подвалы в переулке Машиниста

На вопрос о том, откуда в подвалах взялся мусор, Александр Семенов уверенно ответил: жильцы накидали. Он также заметил, что никаких «лаковых штиблет» не имеет, и лично лазает в подвалы многоэтажек чуть ли не каждый день. Никаких мышей и крыс он там не встречал, а блохи - от котов, которые живут во всех подвалах, а если их не будет - вот тогда и появятся грызуны.

«Насекомые ползают, мусора не наблюдаю»

Мы побеседовали с жительницей дома № 3 в переулке Машиниста Анастасией, которая подтвердила наличие огромного количества кошек во дворе, поделилась впечатлениями от посещения подвальных помещений и ожиданиями накануне холодов.

«Лет пять-шесть назад муж ходил туда, прорвало какую-то трубу с горячей водой, видел много бутылок. Не знаю, кто их там мог оставить, подвалы же теперь закрываются на ключ, который раньше можно было взять у главной по дому, теперь - только у управляйки. Я была в подвале зимой, надо было туда попасть, мусора не видела, только какие-то строительные палки, доски. Но в целом чисто. Не знаю, как там сейчас, вроде бы всё нормально. Кошки в подвалах плодятся - это сто процентов. Может, тараканы ещё бегают, но мусора точно не было. Что касается зимы, у нас всегда тепло, я даже с открытыми окнами сплю, здесь жаловаться не на что», - рассказала псковичка.

Она живёт на втором этаже и иногда наблюдает насекомых, ползающих по окну со стороны улицы, но это единичные случаи. А недавно появились грызуны - после того, как соседи снизу затеяли ремонт. «Благо два кота в доме - поймали, это было весной. Потом пришла вторая, третья. Вчера смотрим: четвертый мышонок лежит. Видимо, они жили в квартире на первом этаже, а потом стартанули к нам, на второй. Тараканы пробегали несколько раз, но я тоже думаю, что это связано с ремонтом. Раньше было много насекомых около труб во дворе, но и там давно не видела, вроде там баба Нина, которая кормит кошек, сразу убирает миски, ничего не оставляет. Не знаю, как зимой будет», - поделилась Анастасия.

Она пояснила, что во дворе есть кормилица, которая выносит еду бездомным животным, что, безусловно, нравится не всем соседям. Подкармливают кошек и многие другие жители, которые оставляют съестное в различных местах, иногда прямо на земле. И в этом, по мнению горожанки, заключается суть проблемы - слишком много точек. Если бы кормление происходило организованно в одном месте в определенное время, то было бы гораздо чище, а котят - меньше.

Фото из личного архива Анастасии

«Почему бы всем не договориться, к примеру, в 9 утра выйти, положить всё, чем богаты, покормили, всё убрали и разошлись. Но им бесполезно объяснять, у них свои схемы, мол, «один кот не выходит, сидит в дырке трусливый», она приносит ему туда еду, потом в этой дырке заводятся котята. Кто этому способствовал? Те, кто приносят подношения именно к этой дырке. Если бы было одно место кормления, куда этот кот тоже рано или поздно вышел бы за едой. Разводить это всё возле каждой дырки у подъездов плохо. Да, кошек жалко, они бездомные, им нужно что-то есть, но надо всё с умом делать», - считает Анастасия. Она неравнодушна к судьбе уличных животных и совместно с соседями и волонтёрами организует отлов и стерилизацию, но пока что особей меньше не становится. Причиной тому и хаотичное кормление, и безответственность владельцев, которые плодят своих питомцев и выбрасывают коробки с котятами на улицу.

Нужны десятки КАМАЗов

Кошки есть везде, и, конечно, не всем нравится, что их подкармливают, подтвердила Елена Исправникова, директор УК «Управление районом №15». По её мнению, проблема заключается не столько в кормлении, сколько в отсутствии должных обработок и стерилизации. «Кошки размножаются, у них заводятся блохи, они могут переносить разные инфекционные заболевания, многие умирают в подвалах от болезней. Кошка не должна жить в подвале. А если уж так сложилось, она должна быть привита от бешенства, стерилизована. Любители покормить кошек часто не думают о том, что плодят нездоровых животных. Можно отловить, стерилизовать, у нас каждый год прививают бесплатно от бешенства, наша УК всегда предоставляет место для вакцинации. В первую очередь, нужно позаботиться о здоровье животного и сделать так, чтобы оно не плодилось. А если только кормить - потом из подвалов вылезают такие, что без слез не взглянешь», - вздохнула Елена Исправникова.

Фото из архива ПЛН

Она уточнила, что по просьбам жителей проводятся обработки различных помещений от насекомых, специалисты Центра гигиены и эпидемиологии ежемесячно выполняют комплекс мероприятий по уничтожению грызунов. Последние, по словам руководителя УК, обычно живут не в подвалах, где сейчас даже кошкам есть нечего. Раньше люди хранили там картошку и прочие запасы, вместо которых теперь только мусор, причём оставленный самими жильцами. Мыши же обычно заводятся в самих домах, особенно там, где используются мусоропроводы, и на территориях, где есть еда - в том числе в жилых помещениях, и здесь уже вопросы к квартирантам.

«С подвалами у нас тоже печальная ситуация в так называемых «хрущёвках», при постройке которых предусматривались индивидуальные сараи. Сейчас ими никто не пользуется, они являются собственностью жильцов и завалены вещами, которые стали ненужными, чтобы их вычистить, нужно провести огромную работу. Хочется сказать спасибо жителям, которые выходят на субботники, наводят порядок. Мы обычно заказываем контейнер для крупногабаритного мусора, но одним баком там не обойтись, местами нужны десятки КАМАЗов. При проведении каких-либо текущих работ в подвалах мы стараемся убирать оставленный там мусор, но всё это физически невозможно вытащить силами управляющей компании. Не работники УК туда натаскали мусор, а люди десятилетиями носили, вместо того, чтобы выбрасывать на контейнерные площадки», - констатировала Елена Исправникова.

Она заметила, что основная проблема всех организаций, не только управляющих - это нехватка рабочих рук. В случае с УК, к примеру, остро стоит вопрос дефицита сантехников. И если их не хватает, компании могут не успевать делать всё и сразу, в том числе в рамках подготовки к отопительному сезону.

Между тем, все 44 дома, находящиеся на обслуживании УК «Управление районом №15», уже готовы к приёму тепла. «В основном, работа по подготовке к отопительному сезону заключается в исполнении предписаний ПТС - промывка и опрессовка внутридомовых систем, иногда замена задвижек, где-то что-то подтекает, нужно устранить. Мы уже много лет слаженно работаем, в течение года, видя необходимость, стараемся сами выполнять нужные виды работ своевременно, не дожидаясь предписаний. Это нормальный ежегодный процесс», - добавила Елена Исправникова. Она заметила, что большая часть трудов коммунальщиков в преддверии холодов остаётся незаметной для жильцов, но они тоже помогают, подсказывают, что нужно починить или заменить.

Не разводить антисанитарию

Большинство управляющих компаний города находятся в завершающей стадии подготовки к отопительному сезону. К примеру, УК «Новый квартал» осталось провести небольшой объём мероприятий в четырёх многоквартирных домах в Печорах, а расположенные на территории Пскова и Псковского округа готовы к приёму тепла - всего под управлением компании находится 18 объектов. Часть из них достались от предыдущих управленцев в неудовлетворительном состоянии с проблемами, характерными для многих других многоэтажек.

«В Черехе люди между собой спорят о том, нужно или нет кормить котов на улице. Одни предлагают сделать лежанку или домик подальше, в поле, другие против, мол, «котики там замёрзнут». А они же гадят, в том числе в подъездах, убирать, соответственно, никто не хочет, люди хотят просто прийти, покормить и отвести душу. В Печорах аналогичная история. Люди разводят котов во дворе, одни против, другие за, итог — антисанитария. Кстати, в Печорах в многоквартирном доме на первом этаже благополучно завелись мыши — то есть, наличие котов не даёт гарантии, что не будет грызунов», - перечислил случаи из практики директор управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев.

Его личное мнение: если человек хочет кормить кошку — она должна жить дома, а не во дворе. К тому же, уличные животные могут быть переносчиками опасных заболеваний, в том числе бешенства, которыми способны заражать людей.

Фото из архива ПЛН

Сотрудники управляющей компании стараются компромиссно подходить к данным вопросам и способствовать урегулированию споров между жильцами, параллельно занимаясь своими непосредственными обязанностями. В том числе, в части поддержания порядка в подвалах.

«Вычищаем мусор, в Черёхе как-то пришлось убирать из подвала трупы котов, люди стали чувствовать запахи. В Печорах в подвале одного дома обнаружились полчища блох, они атаковали нашего специалиста, проверявшего техническое состояние инженерных сетей перед приёмкой объекта. Человек был вынужден полностью переодеться, чтобы сесть в машину. Мы вызывали дезинсекцию, приехал специалист с какими-то химикатами, обработал подвал, вход, выход и прилегающие территории. На сегодняшний день таких вещей больше не наблюдается. Касаемо различных грызунов — аналогичная история, проводим нужные мероприятия по мере необходимости», - рассказал Антон Васильев.

Он подчеркнул, что обилие насекомых и прочих неприятных «соседей» наиболее характерно для старого фонда, где коммуникации обычно оставляют желать лучшего, а в подвалах годами стоит вода. Сырость образуется много лет, и, если с этим ничего не делать, жители первых этажей рискуют увидеть подвал — случаи сгнивания деревянных полов тоже были. Поэтому управляющей компании важно следить за тем, чтобы подвал не был сырым, исключать всевозможные утечки, которые грозят антисанитарией. Наш собеседник напомнил, что УК целиком и полностью несет ответственность за содержание общедомового имущества, в том числе подвальных и чердачных помещений, доступ в которые по закону должен быть ограничен. Кроме того, нельзя допускать загрязнений на придомовой территории, в том числе на контейнерных площадках. Для этого УК необходимо должным образом организовать работу дворника и взаимодействовать с региональным оператором по обращению с ТКО, чтобы в случае форс-мажора последствия устранялись в кратчайшие сроки.

Раньше было принято выносить в подвалы многие вещи, которые пылятся там по сей день за ненадобностью. В некоторых помещениях скопились тонны мусора, обязанность по уборке которого сегодня возложена на управляющие компании. Однако зачастую именно жители являются источником засорения, в силу чего им тоже следует задуматься о чистоте и не отказываться от участия в субботниках.

Редакция ПЛН искренне надеется, что ситуация в «подполье» псковских МКД не останется без внимания надзорных органов, которые должны принимать меры в случае выявления нарушений, представляющих реальную угрозу здоровью жителей, сохранности их имущества и зданий.

Ульяна Лаблюк