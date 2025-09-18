ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Объекты газовой инфраструктуры к зиме готовы?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Середина сентября – финишная прямая подготовки топливно-энергетического комплекса и всего жилищно-коммунального хозяйства региона к зимнему периоду. Общая готовность объектов ЖКХ в регионе к зиме составляет около 80%. Некоторые муниципалитеты показывают полную готовность, у большинства – высокая степень готовности.

В подготовку к зимнему периоду входит в том числе необходимый запас энергоносителей – дров, угля. Но большая часть инфраструктуры ТЭК – на природном газе. Готово ли газовое хозяйство нашего региона к зиме? Как скажется на работе задолженность муниципалитетов и ограничение поставок газа «должникам» - эта новость встревожила общественность еще в августе. Какие предпринимаются шаги, чтобы снять эту проблемную ситуацию? Об этом мы сегодня поговорим с представителями компании «Газпром газораспределение Псков».