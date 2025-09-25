ЖКХ

В Великих Луках отопительный сезон стартует 29 сентября

Старт отопительному сезону дадут в Великих Луках 29 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации южной столицы Псковской области.

«Уважаемые великолучане! Информируем вас о принятом администрацией города Великие Луки постановлении "О введении периодического протапливания и начале отопительного сезона 2025-2026 годов в Великих Луках". Работы будут проводиться поэтапно», - сообщили в администрации.

Согласно документу, с 29 сентября включение системы теплоснабжения в соответствии с температурой наружного воздуха будет осуществляться на объекты социальной сферы и поэтапно на объекты жилищного фонда.

«Всем производителям теплоносителя и абонентам, независимо от форм собственности, необходимо быть полностью готовыми к подаче и приёму теплоносителя», - добавили в администрации Великих Лук.

Напомним, в Пскове с понедельника также котельные начнут подавать тепло. По сложившейся практике, в первую очередь им обеспечат детские сады, школы и поликлиники. Затем, в течение недели, отопление будет постепенно приходить в жилые дома.