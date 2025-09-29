ЖКХ

В Великолукском районе начинается отопительный сезон

С 30 сентября в Великолукском районе официально стартует отопительный сезон. Об этом сообщил глава Великолукского района Алексей Кузьмин в своем Telegram-канале.

В соответствии с графиком, подача тепла будет осуществляться поэтапно. В первую очередь прогреют школы и дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и учреждения социальной сферы. Это необходимо для создания комфортных и безопасных условий для детей и пациентов до наступления устойчивых холодов.

На следующем этапе тепло будет подано в объекты жилищного фонда, административные и общественные здания.

В Пскове отопительный сезон начался вчера.