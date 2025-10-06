Псковcкая обл.
Поднять из руин Романова горка в Пскове
ещё ЖКХ 06.10.2025 10:310 В Пскове проложили подводный водовод для снабжения Завеличья 07.10.2025 18:100 «Кузница»: Тепленькая пошла? Как стартовал отопительный сезон в Пскове. ВИДЕО 07.10.2025 17:460 Свыше 1,7 млн домовладений в РФ получили доступ к газу в рамках догазификации 07.10.2025 15:310 «8:0 в пользу Кузнецкой»: в Пскове начнут поэтапную замену проблемной теплотрассы 07.10.2025 14:290 «Псковские тепловые сети» летом заменили более 7 км трубопроводов 07.10.2025 13:420 ПТС: Большинство «управляек» отнеслось к отопительному сезону ответственно
 
 
 
02.10.2025 11:261 Интерактив: Обвал арок на фасаде дома на Максима Горького 03.10.2025 11:261 «Связи почти нигде нет»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от визита в Псков 07.10.2025 12:130 В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела 06.10.2025 18:016 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой 07.10.2025 09:150 По техническим причинам маршрут псковских «Ласточек» изменен
 
ЖКХ

Свыше 1,7 млн домовладений в РФ получили доступ к газу в рамках догазификации

07.10.2025 17:46|ПсковКомментариев: 0

Член правления, начальник департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков, член правления, начальник департамента ПАО «Газпром» Вадим Симдякин и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов провели совещание с руководителями дочерних обществ группы «Газпром межрегионгаз» на полях Петербургского международного газового форума. Псковскую область представил генеральный директор OOO «Газпром межрегионгаз Псков» и АO «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе OOO «Газпром межрегионгаз Псков».

Фотографии: OOO «Газпром межрегионгаз Псков»

Ключевыми темами стали завершение программ развития газоснабжения и газификация на 2021-2025 годы, догазификация, перспективы внутреннего рынка газа и платежная дисциплина потребителей.

По итогам пятилетней программы будет построено 20,7 тыс. км межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, создана техническая возможность подключения 325,2 тыс. домовладений в более чем 2 тыс. населенных пунктов, построено 79 и модернизировано около 200 газораспределительных станций.

В рамках догазификации к настоящему времени с жителями страны заключен уже 1 млн 610 тыс. договоров, создана техническая возможность подключения свыше 1 млн 747 тыс. домовладений, сетевым топливом пользуются в более чем 977 тыс. домах.

В Псковской области количество участников догазификации постоянно растет. В настоящее время в работе псковских газовых компаний находится более 23,5 тыс. заявок. Всего за время действия президентской программы более 15,6 тысяч жителей области получили техническую возможность газификации домовладения, т.е. газопровод бесплатно подведен к границам участка.

 

На совещании отмечено, что потребительский спрос на газ на внутреннем рынке продолжает расти. Среди лидеров прироста - предприятия агрохимии, нефтехимии и электроэнергетики. К 2030 году ожидается рост газопотребления на 35,6 млрд кубометров по всем категориям абонентов.

Ведется системная работа по повышению платежной дисциплины потребителей. За шесть лет их просроченный долг снижен более чем на 40 млрд рублей.

 
«Сегодня компании группы «Газпром межрегионгаз» поставляют природный газ для 32,9 млн абонентов-физических лиц, 305,8 тыс. промышленных, сельскохозяйственных, коммунально-бытовых потребителей. Мы продолжаем реализацию крупнейших президентских инфраструктурных проектов – газификации и догазифиции. Ключевой целью для нас остается достижение 100% технически возможной газификации страны к 2030 году. Уверен, в тесном сотрудничестве с федеральными и региональными властями, бизнесом и независимыми газораспределительными организациями эта цель будет достигнута», - отметил Сергей Густов.
Источник: Псковская Лента Новостей
