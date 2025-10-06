ЖКХ

Свыше 1,7 млн домовладений в РФ получили доступ к газу в рамках догазификации

Член правления, начальник департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков, член правления, начальник департамента ПАО «Газпром» Вадим Симдякин и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов провели совещание с руководителями дочерних обществ группы «Газпром межрегионгаз» на полях Петербургского международного газового форума. Псковскую область представил генеральный директор OOO «Газпром межрегионгаз Псков» и АO «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе OOO «Газпром межрегионгаз Псков».

Фотографии: OOO «Газпром межрегионгаз Псков»

Ключевыми темами стали завершение программ развития газоснабжения и газификация на 2021-2025 годы, догазификация, перспективы внутреннего рынка газа и платежная дисциплина потребителей.

По итогам пятилетней программы будет построено 20,7 тыс. км межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, создана техническая возможность подключения 325,2 тыс. домовладений в более чем 2 тыс. населенных пунктов, построено 79 и модернизировано около 200 газораспределительных станций.

В рамках догазификации к настоящему времени с жителями страны заключен уже 1 млн 610 тыс. договоров, создана техническая возможность подключения свыше 1 млн 747 тыс. домовладений, сетевым топливом пользуются в более чем 977 тыс. домах.

В Псковской области количество участников догазификации постоянно растет. В настоящее время в работе псковских газовых компаний находится более 23,5 тыс. заявок. Всего за время действия президентской программы более 15,6 тысяч жителей области получили техническую возможность газификации домовладения, т.е. газопровод бесплатно подведен к границам участка.

На совещании отмечено, что потребительский спрос на газ на внутреннем рынке продолжает расти. Среди лидеров прироста - предприятия агрохимии, нефтехимии и электроэнергетики. К 2030 году ожидается рост газопотребления на 35,6 млрд кубометров по всем категориям абонентов.

Ведется системная работа по повышению платежной дисциплины потребителей. За шесть лет их просроченный долг снижен более чем на 40 млрд рублей.