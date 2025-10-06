ЖКХ

«Управляйка» просит «Псковские тепловые сети» помочь с ремонтом в подвале

О ремонтных работах в подвале дома №13 по улице Гагарина в Пскове рассказали Псковской Ленте Новостей в «Псковских тепловых сетях».

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

В подвале произошла серьезная утечка. «Точнее сказать, утечек было сразу несколько. Одну героически своими силами устранила УК методом надевания хомута. А вот со второй история намного серьезнее. Хомут там уже не поможет, так как его попросту не на что надевать. От продолжительного нахождения в нечистотах труба полностью сгнила и требует замены. Особо хочется отметить тот факт, что все эти работы должна выполнять сама УК. Ведь трубы сгнили после узла учета. А это уже зона ответственности именно "эффективного менеджера". Однако в наш адрес поступило письмо, в котором говорится, что своими силами УК справиться не может - нет своих специалистов, да и с материалом есть некоторые проблемы. В общем, помогите, дорогие друзья "Теплосети"», - рассказали в ПТС.

По словам специалистов, выполнять данные работы им совсем не хочется. «Но когда на весы помещены личные амбиции и благополучие жителей, то мы всегда выбираем жителей. Они же не виноваты в том, что творится в их подвальном помещении. В отличии от ООО "Микрорайон №6"», - добавили в «Псковских тепловых сетях».

Но если говорить о самом подвальном помещении, то УК попыталась навести в нем какой-то порядок. На входе высыпано приличное количество песка. В прошлый раз даже спуститься в подвальное помещение было невозможно, отметили на предприятии.

«Откровенной канализации в подвале тоже пока нет. И это 100% заслуга УК. Согласимся, что какой-никакой, а порядок был наведен. Вот бы еще весь мусор убрать и обработать все от вредителей. Но не все же сразу. К сожалению, нашим коллегам придется здесь изрядно потрудиться. Подобные ремонтные работы потребуют времени, которое ой как протянется в подобном подвале», - заключили в тепловых сетях.