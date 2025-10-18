ЖКХ

Перейти на электронные платежки ЖКУ планируют по всей России

В России готовятся к массовому переходу на оплату коммунальных услуг в цифровом формате через системы ГИС ЖКХ и «Госуслуги». Такой законопроект с поправками в Жилищный кодекс РФ подготовил Минстрой. В пояснительной записке к документу сообщается, что он разработан во исполнение указаний президента РФ Владимира Путина, поручений вице-премьера Марата Хуснуллина, а также в целях реализации создания на базе государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) единой цифровой платформы о жилищно-коммунальном хозяйстве.

Согласно документу, предполагается, что платежки на оплату коммунальных услуг в электронной форме будут одновременно размещаться в двух системах: в ГИС ЖКХ и на портале госуслуг.

«Предоставление платежных документов в электронной форме указанным способом будет считаться надлежащей доставкой платежного документа потребителю, так же как его доставка на бумажном носителе», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В Минстрое сообщили, что в настоящее время законопроект находится на этапе общественных обсуждений. Его окончательная редакция будет сформирована по результатам прохождения регламентных процедур.

Там отметили, что новые нормы направлены на формирование единого для всей территории РФ способа доставки юридически значимого электронного платежного документа, пишут «Известия».

«Ожидается, что централизованный способ информирования будет способствовать увеличению безопасности получения гражданами платежных документов», — пояснили в Минстрое, подчеркнув, что предусмотренная Жилищным кодексом РФ вариативность по оплате коммунальных услуг будет сохранена для удобства граждан.