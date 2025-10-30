Способы изменить данные о собственнике в квитанции за капремонт назвали псковичам

Чтобы изменить данные собственника в квитанции за капитальный ремонт, необходимо уведомить региональный фонд капремонта. Для этого потребуется предоставить документы, подтверждающие переход права собственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.
Как внести изменения?
Документы для предоставления:
- Выписка из ЕГРН (первый и второй разделы, где указаны объект собственности и собственник).
- Свидетельство о регистрации права собственности или иной документ, подтверждающий право собственности (например, договор купли-продажи с отметкой о государственной регистрации).
Способы подачи документов:
- Лично в офисе фонда, улица Петровская, 51 (5 этаж)
- По почте на адрес фонда.
- Электронной почтой info@fkr60.ru.
- В сообществе «ВКонтакте».
Важно:
- Лицевой счёт остаётся прежним, так как он привязан к квартире, а не к собственнику.
- Изменения вносятся только на основании правоустанавливающих документов.
- После переоформления проверьте квитанцию на корректность данных (ФИО собственника, адрес, площадь помещения).
Если после подачи документов квитанции всё ещё приходят на имя предыдущего владельца, нужно обратиться в фонд для уточнения деталей и актуальных контактов регионального оператора.
Вопросы можно уточнить по телефонам: 29-82-17, 29-82-27, 29-82-68, 29-82-69, 29-82-23.