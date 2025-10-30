ЖКХ

Способы изменить данные о собственнике в квитанции за капремонт назвали псковичам

Чтобы изменить данные собственника в квитанции за капитальный ремонт, необходимо уведомить региональный фонд капремонта. Для этого потребуется предоставить документы, подтверждающие переход права собственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.

Как внести изменения?

Документы для предоставления:

Выписка из ЕГРН (первый и второй разделы, где указаны объект собственности и собственник).

Свидетельство о регистрации права собственности или иной документ, подтверждающий право собственности (например, договор купли-продажи с отметкой о государственной регистрации).

Способы подачи документов:

Лично в офисе фонда, улица Петровская, 51 (5 этаж)

По почте на адрес фонда.

Электронной почтой info@fkr60.ru.

В сообществе «ВКонтакте».

Важно:

Лицевой счёт остаётся прежним, так как он привязан к квартире, а не к собственнику.

Изменения вносятся только на основании правоустанавливающих документов.

После переоформления проверьте квитанцию на корректность данных (ФИО собственника, адрес, площадь помещения).

Если после подачи документов квитанции всё ещё приходят на имя предыдущего владельца, нужно обратиться в фонд для уточнения деталей и актуальных контактов регионального оператора.

Вопросы можно уточнить по телефонам: 29-82-17, 29-82-27, 29-82-68, 29-82-69, 29-82-23.