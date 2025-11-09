ЖКХ

«Псковские тепловые сети» завершили плановые ремонтные работы года

В Пскове завершились работы по замене участка горячего водоснабжения на улице Энтузиастов, дом №9, сообщили «Псковские тепловые сети» в группе сети «ВКонтакте». Эти мероприятия проводились в рамках утвержденного годового плана ремонта и стали последними в текущем году.

Фото здесь и далее: группа сети «ВКонтакте» «Псковские тепловые сети»

Производственно-технический отдел предприятия тепловых сетей разработал сводный график отключений сетей на ремонт с привлечением диспетчерской службы и эксплуатационных участков. График утверждает директор предприятия и согласовывает с местными органами власти.

При проведении ремонта на улице Энтузиастов, дом №9 потребовалось отключение горячей воды у некоторых абонентов. Вместо металлических труб установили пластиковые аналоги, которые обладают повышенной устойчивостью к коррозии и имеют срок службы около 20–25 лет.