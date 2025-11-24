ЖКХ

«Псковские тепловые сети» запускают рубрику о специальностях: первый выпуск посвящен монтажникам

Муниципальное предприятие города Пскова «Псковские тепловые сети» представило новую рубрику, посвященную специальностям на предприятии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПТС. В первом выпуске рубрики рассказали о монтажниках, работающих в ремонтной службе.

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

Эти специалисты участвуют в сложных работах, таких как обвязка и сборка котлов, а также замена трубопроводов. Монтажники работают даже в вечернее и ночное время, когда возникает необходимость.

«Монтажники принимают участие в самых сложных, но всегда очень интересных работах. Нам иногда кажется, чем сложнее работы, тем с большим интересом и задором они в них включаются. Вот нужно нам обвязать котел. Вопросов о том, кто этим будет заниматься, нет! Нужно собрать котел. Да тоже никаких проблем! А что, если трассу нужно переложить, да еще и с увеличением диаметра? Когда начинать? А если вдруг крупная утечка, которую необходимо молниеносно ликвидировать? Естественно, мы знаем, к кому обратиться! И список из подобных работ можно продолжать часами. Даже котлоагрегаты с котельной на котельную тоже переставляют эти бравые молодцы», - уточнили в ПТС.

Среди монтажников выделяется Александр Оводов, который трудится на предприятии с 1992 года и подготовил множество квалифицированных специалистов. Коллектив монтажников характеризуется сплоченностью и высокой профессиональной ответственностью, отметили в пресс-службе предприятия.

«Псковские тепловые сети» выразили благодарность своим монтажникам за их вклад в работу предприятия.