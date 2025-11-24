ЖКХ

В военном городке Пскова завершена модернизация газовой котельной

В соответствии с планом капитальных ремонтов, завершена модернизация газовой котельной, расположенной в военном городке воинских частей ВДВ, сообщили Псковской Ленте Новостей в ЖКС № 9 (Псков) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЛенВО).

Фото здесь и далее: ЖКС № 9 (Псков) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЛенВО)

Работы проводились в рамках подготовки к отопительному сезону 2025–2026 годов. Целью модернизации стало обновление оборудования, выработавшего свой срок службы на объекте теплового хозяйства. Все мероприятия проходили в тесном взаимодействии работников жилищно-коммунальной службы №9 (город Псков) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Ленинградскому военному округу и представителей подрядной организации ООО «Электросила».

После проведения пусконаладочных испытаний обновленная котельная передана подрядчиком специалистам жилищно-коммунальной службы без замечаний.

Модернизированная котельная, а также грамотная, профессиональная работа обслуживающего персонала гарантируют стабильную и безопасную работу в предстоящий отопительный период, бесперебойную подачу тепла всем потребителям, отсутствие аварий и сбоев в работе объекта, заключили в филиале.