ЖКХ

Временное отключение газа ждет великолучан в микрорайоне Лаврино и улицы Манежная сегодня

В связи с проведением плановых работ 9 декабря с 09.00 будет временно приостановлена подача газа для крупных промышленных потребителей в Великих Луках, сообщил генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Газ будет отключен для жителей микрорайона Лаврино и улицы Манежная.

«Приношу свои извинения за временные неудобства!» - обратился к жителям Антон Дымов.

Ориентировочное время завершения работ — до 14:00 того же дня.