ЖКХ

В Великих Луках временно отключат воду 10 декабря

Муниципальное предприятие «Водоканал» сообщает о временном отключении водоснабжения для абонентов в Великих Луках 10 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Отключение начнется в 09:00 и продлится до завершения ремонтных работ на водопроводе. Работы будут проводиться по адресу ул. Новоселенинская, 10.

Временно без воды останутся жители и организации по следующим адресам: