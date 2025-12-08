Псковcкая обл.
ЖКХ

В Великих Луках временно отключат воду 10 декабря

09.12.2025 12:40|ПсковКомментариев: 0

Муниципальное предприятие «Водоканал» сообщает о временном отключении водоснабжения для абонентов в Великих Луках 10 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Отключение начнется в 09:00 и продлится до завершения ремонтных работ на водопроводе. Работы будут проводиться по адресу ул. Новоселенинская, 10.

Временно без воды останутся жители и организации по следующим адресам:

  • РНС-10.
  • ул. Новоселенинская: 2б, 10а, 12, 14а, 14/9, 24, 24а, 24б, 22а, 26, 28б, 26а, 28а, 30а, 32а, 38, 38а, 40а, 40/2, 42а, 46а, 46б, 48а, 50а, 36а (магазин «Пятерочка» + боллер), 9 (баня «Каменка» + парикмахерская), 1а, 9а (проходная), 13 (СМУ-10 + ООО «День» + мойка), 15 (ИП «Багнюк В.Н.»), 11 (административное здание), 9в (склад металла), 9б («Газсервис» + «Газсервис К»), 6а (МАУ «СШОР Экспресс»), АЗС, 8, 10, 30а, 32, 32а, 34, 36/2.
  •  ул. Малышева: 11 (ООО «Анкон» + здание блока вспомогательных цехов + отделение формирования дизельпоездов).
  • ул. Заслонова: 21/2, 22, 9, 15 (МАУ "БИН"), 17, 19, 21, 21к1, 23/5, 25, 27, 29/10, 42, 42а (Детский сад № 16).
  • ул. Антонова: 7, 9, 35, 22, 24, 20, 18, 16, 14/1, 10, 8, 6, 6б.
  • ул. Герцена: 7/40, 11, 15, 1/30, 3, 4.
  • ул. Чкалова: 4, 6, 8.
  • проезд Новоселенинский: 3, 4, 5, 7.
  • ул. С. Перовской: 5/8, 7/9.
  • проезд Герцена: 2/12, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
  •  ул. Чкалова: 7/9, 3, 5/10, 14, 13, 10, 6а, 8а, 9/25.
  • ул. Металлистов: 6, 12/46, 14, 16, 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 17, 19, 15, 30, 39, 37, 33/15.
  • переулок Заслонова: 28/11, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,46 ,48.
Источник: Псковская Лента Новостей
