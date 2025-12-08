Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ESG-активность на Некрасова
Господин Рейтингомер
Почему такие желтые?
До нового года не трогать!
Новогодний корпоратив
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Работа в «Россети Северо-Запад»
Псковские учителя на V съезде Общества русской словесности
Как устроить свидание мечты?
в «СтругановЪ»
Псковский педагог - победитель «Флагманов образования»
Город Рождества
Дорогу педагогу
Из агрономов в фермеры
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
 
 
 
ещё ЖКХ 08.12.2025 16:230 Сергей Солдатов об итогах работы и планах на будущее псковского «Горводоканала» 09.12.2025 14:170 Как газификация меняет жизнь Пушкиногорского округа, рассказала Оксана Филиппова 09.12.2025 12:400 В Великих Луках временно отключат воду 10 декабря 09.12.2025 08:200 Временное отключение газа ждет великолучан в микрорайоне Лаврино и улицы Манежная сегодня 08.12.2025 17:070 «Беседка»: Работа Единой диспетчерской службы псковского «Горводоканала». ВИДЕО 08.12.2025 16:230 Сергей Солдатов об итогах работы и планах на будущее псковского «Горводоканала»
 
 
 
Самое популярное 04.12.2025 18:377 Наталья Ильина отправится под домашний арест 04.12.2025 11:063 Александр Сорокин станет новым министром образования Псковской области 03.12.2025 13:060 Смерть водителя стала причиной ДТП рядом с «Акваполисом» в Пскове 02.12.2025 12:460 Школа на улице Киселева в Пскове открыла свои двери для учеников 02.12.2025 08:390 Хозяйственное строение пострадало в результате падения БПЛА в Себежском округе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Как газификация меняет жизнь Пушкиногорского округа, рассказала Оксана Филиппова

09.12.2025 14:17|ПсковКомментариев: 0

В конце апреля этого года в Пушкиногорском муниципальном округе состоялось долгожданное событие – был запущен газопровод. О том, как голубое топливо уже меняет жизнь муниципалитета и какие перспективы открывает, рассказала глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Подстрочник».

Пуск газа глава назвала «глобальным знаковым событием» для всего муниципалитета. По ее словам, многие десятилетия земляки ждали прихода голубого топлива. Сразу после запуска начался активный прием заявок от жителей: на сегодняшний день более 200 договоров находятся в работе, пушкиногорцы готовят домовладения и закупают оборудование. Помимо этого, на 18 улицах поселка уже ведутся работы, осуществлено около 55 первых пусков газа в индивидуальные дома.

«Это объективно большое приобретение и для собственников, и в целом для муниципалитета. Потому что газ – это дополнительный импульс для развития территорий», – подчеркнула Оксана Филиппова.

Особое внимание Оксана Филиппова уделила масштабному проекту реконструкции Центральной котельной №1 в Пушкинских Горах. Она обеспечивает теплом 17 многоквартирных домов, школы, больницу, детский сад и другие социальные объекты. Благодаря поддержке региона была подготовлена проектно-сметная документация стоимостью 6,3 миллиона рублей.

Главная новость заключается в том, что заявка Псковской области на финансирование этой реконструкции была одобрена. На эти цели Пушкиногорскому округу из федерального бюджета выделено 126,74 миллионов рублей. Общая стоимость проекта оценивается в 167 миллионов рублей, остальные средства – вклад концессионера, теплоснабжающей организации «Нива Энергия». В октябре было подписано ключевое дополнительное соглашение к концессионному соглашению с участием губернатора Михаила Ведерникова.

«Это еще на ближайшую перспективу очень большое направление, которое, безусловно, качественно изменит жизнь моих земляков», – заявила глава округа.

По словам Оксаны Филипповой, основной костяк заинтересованных – коренные жители, годами обогревавшие дома дровами и углем. Кроме того, газификация дает новый импульс бизнесу: уже прорабатываются заявки от двух объектов гостиничного сектора, а интерес проявляют и другие предприниматели.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ваше отношение к «эффекту Долиной»?
В опросе приняло участие 63 человека
09.12.2025, 15:580 «Школа финансов»: Инвестиционные проекты АПК 09.12.2025, 15:560 Идеальный корпоратив-2025: тренды этого года и советы по выбору подрядчиков 09.12.2025, 15:550 Реплика Константина Калиниченко: Зачем заблокировали Roblox? 09.12.2025, 15:450 Как ТОСы преображают Пушкиногорье, поделилась Оксана Филиппова
09.12.2025, 15:380 Об архитектурных особенностях Изборской крепости рассказали в музее 09.12.2025, 15:320 В Пскове стартовали XXXIV Международные Рождественские образовательные чтения  09.12.2025, 15:220 Генпрокурор Гуцан упомянул взятку Александру Грацкому в своем интервью 09.12.2025, 15:060 Выставка учеников Плюсской школы искусств открылась в музее-усадьбе Римского-Корсакова
09.12.2025, 14:500 Мусорный контейнер загорелся в многоэтажке на улице Коммунальной в Пскове. ВИДЕО 09.12.2025, 14:440 День поддержки для мам прошел в Детском фонде Псковской области 09.12.2025, 14:260 Великолукский суд признал право собственности на земельный участок за наследницей садовода 09.12.2025, 14:170 Как газификация меняет жизнь Пушкиногорского округа, рассказала Оксана Филиппова
09.12.2025, 14:130 Победитель IV фестиваля анимации и литературы: «Михайловское — это сказка» 09.12.2025, 14:120 Об участии в освобождении Изборска народного артиста Юрия Никулина рассказали в музее-заповеднике 09.12.2025, 14:100 Как цифровизация изменила профессию грузчика в Псковской области, рассказали эксперты 09.12.2025, 14:050 Как правильно выбрать зубную пасту, рассказали псковские стоматологи
09.12.2025, 14:010 Псковская молодежь представила свой регион на «Стратрезерве» в Москве 09.12.2025, 13:570 Профсоюзные санатории Псковской области представили на выставке в Москве 09.12.2025, 13:500 В лазерном бое и ритм-стимуляторе соревновались участники на фестивале «КиберЕдинство» в Печорах 09.12.2025, 13:390 В управлении Росгвардии по Псковской области обсудили противодействие коррупции
09.12.2025, 13:340 Жительница Локни добилась отмены кредитного договора, оформленного злоумышленниками 09.12.2025, 13:310 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Не гудит уже родной завод... 09.12.2025, 13:220 До +6 градусов и облачную погоду прогнозируют в Псковской области 10 декабря 09.12.2025, 13:220 Опора России выступила против запрета вейпов на продажу
09.12.2025, 13:180 Гран-при IV Фестиваля «Пушкин. Михайловское» получил фильм про инопланетянина Алёшеньку 09.12.2025, 13:160 В Пскове прошел Всероссийский исторический квест «Битва за Москву» 09.12.2025, 13:130 Конкурс на лучшее новогоднее оформление стартовал в Пскове 09.12.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Оксаной Филипповой
09.12.2025, 12:550 «До Нового года не трогать!»: Сырные закуски 09.12.2025, 12:400 В Великих Луках временно отключат воду 10 декабря 09.12.2025, 12:380 В России с начала 2025 года предотвратили 273 теракта 09.12.2025, 12:320 Бывший командир псковского СОБР Росгвардии победил на всероссийских соревнованиях по дзюдо
09.12.2025, 12:290 «Подстрочник»: Оксана Филиппова о реализованных проектах Пушкиногорского округа 09.12.2025, 12:280 Тройное ДТП произошло возле Детского парка в Пскове 09.12.2025, 12:270 Угольный утюг XIX века могут увидеть гости музея-усадьбе народа сето в деревне Сигово 09.12.2025, 12:160 Суд обязал страховую компанию выплатить более 290 тысяч «Псковнефтепродукту» за ДТП на заправке
09.12.2025, 12:080 Коллектив Псковского театра драмы возложили цветы к мемориалу в Выбутах 09.12.2025, 12:070 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»: Псковские стрельцы 09.12.2025, 11:520 Молодежная секция на Рождественских чтениях прошла в Пскове 09.12.2025, 11:521 Предновогодние корпоративы в Гостинично-ресторанном комплексе «ПушкинЪ»
09.12.2025, 11:360 Петербуржец предстал перед судом за кражу с карты жительницы Псковской области 09.12.2025, 11:150 Жителей Псковской области призывают проголосовать за сетоский этнофестиваль в премии «Признание и влияние» 09.12.2025, 11:150 Выставка об истории защиты суверенитета РФ проходит в Пскове 09.12.2025, 11:060 Прокуратура выявила продажу просроченных продуктов в магазине «Палкинское»
09.12.2025, 11:010 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Псковские стрельцы 09.12.2025, 10:540 Очередной этап практических занятий личного состава 76-й дивизии проходит на полигоне «Завеличье» 09.12.2025, 10:420 «КАМАЗ» сгорел на трассе Р-23 «Псков» в Пустошкинском округе 09.12.2025, 10:340 Экс-гендиректору ФК «Псков» грозит до 6 лет лишения свободы
09.12.2025, 10:260 Александр Котов в День Героев Отечества: Дух героизма передаётся из поколения в поколение 09.12.2025, 10:260 Жилой дом горел в Идрице 09.12.2025, 10:060 Ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца прибыл в Псков 09.12.2025, 09:540 Сотрудники СОБР оказали содействие УФСБ в задержании псковича, оправдавшего терроризм
09.12.2025, 09:450 Вечер памяти поэта Евгения Шешолина прошёл в Пскове 09.12.2025, 09:300 7% псковичей раздражают коллеги, уходящие в отпуск в конце декабря - опрос 09.12.2025, 09:150 В Пскове открылась выставка детских рисунков «Святыни родной земли» 09.12.2025, 09:100 В Псковской области полицейские ликвидировали наркопритон
09.12.2025, 09:000 Разрыв цен между новостройками и вторичным жильем достиг 84% 09.12.2025, 08:400 Более 16 тысяч единиц чая передал ресурсный центр Псковской области в 76-ю десантно-штурмовую дивизию 09.12.2025, 08:200 Временное отключение газа ждет великолучан в микрорайоне Лаврино и улицы Манежная сегодня 09.12.2025, 08:000 Пропавший в Острове парень в розовой куртке найден живым
09.12.2025, 07:300 Международный день борьбы с коррупцией отмечают 9 декабря 09.12.2025, 07:000 Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы россиян в запасе 08.12.2025, 22:000 Пластический хирург рассказал, можно ли в 50 лет выглядеть на 25 08.12.2025, 21:400 Делегация из Россонского района Республики Беларусь посетила Псковский округ
08.12.2025, 21:300 Фотофакт: Фигуры зверей установили возле Главпочтамта 08.12.2025, 21:200 «Деловая Россия» и Банк ВТБ заключили соглашение о взаимодействии 08.12.2025, 21:000 Режим работы псковского музея изменят в связи с принесением мощей Георгия Победоносца 08.12.2025, 20:400 Всероссийские соревнования по ММА пройдут в Великих Луках
08.12.2025, 20:200 Детскую площадку организовали силами ТОС в пушкиногорской деревне Исса 08.12.2025, 20:000 Ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца прибудет в Троицкий собор завтра 08.12.2025, 19:400 В Псковском филиале университета ФСИН России прошел день открытых дверей 08.12.2025, 19:200 Дни сетоской культуры стартовали в музее-заповеднике «Изборск»
08.12.2025, 19:000 34 единицы автотранспорта уничтожили пожары в Псковской области с начала года 08.12.2025, 18:500 Рейтингомер: новый министр, Ильина под домашним арестом и Шлосберг* в СИЗО. ВИДЕО 08.12.2025, 18:400 Антон Мороз обсудил с ветеранами актуальные вопросы развития Пскова 08.12.2025, 18:270 «Дневной дозор»: Проблема парковок и подъездов к учреждениям в Пскове - есть ли решение?
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru