Как газификация меняет жизнь Пушкиногорского округа, рассказала Оксана Филиппова

В конце апреля этого года в Пушкиногорском муниципальном округе состоялось долгожданное событие – был запущен газопровод. О том, как голубое топливо уже меняет жизнь муниципалитета и какие перспективы открывает, рассказала глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Подстрочник».

Пуск газа глава назвала «глобальным знаковым событием» для всего муниципалитета. По ее словам, многие десятилетия земляки ждали прихода голубого топлива. Сразу после запуска начался активный прием заявок от жителей: на сегодняшний день более 200 договоров находятся в работе, пушкиногорцы готовят домовладения и закупают оборудование. Помимо этого, на 18 улицах поселка уже ведутся работы, осуществлено около 55 первых пусков газа в индивидуальные дома.

«Это объективно большое приобретение и для собственников, и в целом для муниципалитета. Потому что газ – это дополнительный импульс для развития территорий», – подчеркнула Оксана Филиппова.

Особое внимание Оксана Филиппова уделила масштабному проекту реконструкции Центральной котельной №1 в Пушкинских Горах. Она обеспечивает теплом 17 многоквартирных домов, школы, больницу, детский сад и другие социальные объекты. Благодаря поддержке региона была подготовлена проектно-сметная документация стоимостью 6,3 миллиона рублей.

Главная новость заключается в том, что заявка Псковской области на финансирование этой реконструкции была одобрена. На эти цели Пушкиногорскому округу из федерального бюджета выделено 126,74 миллионов рублей. Общая стоимость проекта оценивается в 167 миллионов рублей, остальные средства – вклад концессионера, теплоснабжающей организации «Нива Энергия». В октябре было подписано ключевое дополнительное соглашение к концессионному соглашению с участием губернатора Михаила Ведерникова.

«Это еще на ближайшую перспективу очень большое направление, которое, безусловно, качественно изменит жизнь моих земляков», – заявила глава округа.

По словам Оксаны Филипповой, основной костяк заинтересованных – коренные жители, годами обогревавшие дома дровами и углем. Кроме того, газификация дает новый импульс бизнесу: уже прорабатываются заявки от двух объектов гостиничного сектора, а интерес проявляют и другие предприниматели.