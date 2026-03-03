Более 160 жалоб на псковский филиал «Россетей» поступило в прокуратуру за год

Более 160 жалоб на работу Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» поступило в прокуратуру за 2025 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Фото здесь и далее: прокуратура Псковской области

Под председательством прокурора области Андрея Мошкова состоялось межведомственное совещание. В мероприятии приняли участие руководители региональных органов власти и контролирующих ведомств.

На совещании обсудили массовые отключения электроэнергии в период новогодних праздников, оставившие без света десятки домов, а также системные нарушения Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» при технологическом присоединении объектов к сетям.

Отмечается, что за 2025 год в органы прокуратуры поступило более 160 обращений граждан на бездействие филиала. Большая часть жалоб признана обоснованной. Люди годами не могут дождаться подключения к сетям или сталкиваются с перебоями подачи ресурса.

Участники совещания детально разобрали причины сложившейся ситуации и выработали комплекс дополнительных мер, направленных на защиту прав потребителей.

Напомним, в рамках 51-й сессии Псковского областного Собрания депутатов от парламентариев в адрес энергетической компании обрушилась волна критики.