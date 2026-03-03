Отопление появится в домах на Рижском проспекте в Пскове до конца рабочего дня

Отопление и горячее водоснабжение отсутствуют в домах на Рижском проспекте в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети», это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на магистральной теплотрассе.

«В настоящий момент работы завершены, начато заполнение системы теплоносителем», — пояснили представители компании.

По данным «Псковских тепловых сетей», причиной отключения стало плановое проведение ремонта участка магистрали, обслуживающего ряд жилых домов на Рижском проспекте, включая дом №42А. Из-за технических особенностей восстановления теплоснабжения в крупных участках сети подача тепла может занять некоторое время.

«Мы начали работу рано утром, поэтому несмотря на завершение основных мероприятий полное восстановление теплоснабжения, возможно, займет около часа», — заявили специалисты предприятия.

По предварительным оценкам, полная нормализация ситуации ожидается до окончания рабочего дня.