ЖКХ

В Дновском округе начался второй этап замены котла на ключевой котельной

В Дновском муниципальном округе стартовали работы по второму этапу масштабного проекта по модернизации котельной на улице Профсоюзная. Об этом сообщил глава округа Владимир Цветков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На этом этапе приступили к замене одного из котлов. Сумма затрат на приобретение котла газовой мощностью 2,5 мегаватт и комплектующие для его монтажа. Общая стоимость закупки составила почти 5,5 миллиона рублей.

Ранее, на первом этапе, проделали большую работу по составлению проектной документации с применением современных решений по обвязке котла. Его введут в эксплуатацию в следующем году после покупки недостающего необходимого оборудования.

«Эта работа очень важна: котельная на улице Профсоюзной обеспечивает теплом и горячей водой большое количество населения города Дно», — подчеркнул Владимир Цветков.

Проект реализуется в рамках программы подготовки к отопительному сезону и финансируется из средств областного и районного бюджетов. Глава округа выразил благодарность правительству Псковской области и лично губернатору Михаилу Ведерникову за содействие в модернизации системы теплоснабжения.