В деревне Похвальщина Псковского муниципального округа введен в эксплуатацию газопровод

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод протяженностью 1,9 км и установили пункт редуцирования газа для подключения 39 домовладений в деревне Похвальщина Псковского муниципального округа Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото здесь и далее: «Газпром газораспределение Псков»

Работы выполнены в рамках догазификации. С жителями деревни заключено 15 договоров, первые два домовладения подключены к новым сетям.

«В 2025 году в Псковской области существенно ускорились темпы подключения домовладений по президентской программе догазификации. С начала года более 3,2 тысячи домовладений подключены к новым газораспределительным сетям. С каждым днем все больше жителей региона переходят на более удобное, экономичное и экологичное газовое отопление, а заключение с нами комплексных договоров на газификацию позволяет сокращать сроки подключения», – подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.