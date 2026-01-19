 
ЖКХ

В Новоржевском округе устраняют последствия морозов для водоснабжения

В Новоржевском муниципальном округе проходят аварийно-восстановительные работы на системах водоснабжения, пострадавших из-за устойчивых низких температур. Об этом сообщила глава муниципалитета Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

По словам главы, проблемы с водоснабжением на территории округа и города обострились. В выходные дни на участках городской водопроводной сети, питающихся от больничной башни, водоснабжение частично отсутствовало.

«Сегодня прорыв на улице Карла Маркса устранен, подача воды на этом участке восстановлена», — отметила Любовь Трифонова.

В течение выходных, бригада специалистов неоднократно выезжала для восстановления подачи воды в многоквартирных домах с замерзшими трубами. Удалось также реанимировать работу водоразборных колонок в деревне Высокое на улицах Победы и Пушкина.

«Завтра запланированы ремонтные работы в деревне Макарово. Жители округа будут оперативно информироваться о ходе ремонтных работ», — заверила глава муниципалитета. 

