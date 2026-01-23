 
ЖКХ

Ирек Файзуллин на совещании президента привёл в пример псковскую котельную

На совещании президента России с членами правительства РФ министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин привёл в пример реконструкцию котельной №9 в Пскове, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram-канал

Министр подчеркнул, что в повышении устойчивости отрасли ЖКХ важную роль играют мероприятия президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», которые позволят к 2030 году улучшить качество коммунальных услуг для 20 млн жителей России.
Только в 2025 году за счёт синхронизации всех механизмов поддержки в регионах страны построено и отремонтировано более 2,5 тысячи объектов ЖКХ.

В качестве примера он привёл завершение реконструкции первой очереди котельной №9 в Пскове.

«Для нас это чрезвычайно важный объект и очень значимая, беспрецедентная поддержка, которая позволит к 2028 году обеспечить надёжной и качественной коммунальной услугой по теплоснабжению более 75 тысяч жителей центра Пскова, Запсковья и Любятово, а также более 50 социальных объектов. Благодарю нашего президента, сенаторов, правительство России, команду Минстроя и лично Ирека Энваровича за внимание к проблемам Псковской области и помощь в их решении», - отметил Михаил Ведерников. 

