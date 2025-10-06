ЖКХ

Первая очередь реконструкции крупнейшей котельной №9 завершается в Пскове

Реализацию президентских нацпроектов в сфере теплоснабжения обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с заместителем Игорем Шатурным, сообщается в Telegram-канале главы региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В Пскове завершается первая очередь реконструкции крупнейшей котельной №9, построенной в 1975 году. На сегодня готовность объекта составляет 95%: завершены работы по обмуровке котла, параллельно идёт наладка автоматики и подключение к газовым сетям.

Оформляется необходимая исполнительная документация. Гидравлические испытания котла прошли успешно.

«Все работы ведутся под чётким контролем ФБУ "РосСтройКонтроль". Благодаря поддержке нашего президента Псковской области оказана беспрецедентная поддержка, которая позволит к 2028 году обеспечить надёжной и качественной коммунальной услугой по теплоснабжению микрорайоны Запсковье, Центр и Любятово, в которых проживает более 75 тысяч горожан», - сообщил губернатор.

Реконструкция котельной ведётся в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».