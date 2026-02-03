В Великих Луках завершена реконструкция ключевого водовода

В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (нацпроект «Инфраструктура для жизни») в Великих Луках полностью обновлён участок магистрального водовода, сообщили в официальном Telegram-канале Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Изображение: Минстрой России
В ходе реконструкции применялась современная методология бестраншейной и открытой прокладки с полной заменой магистрали. Вместо изношенных стальных труб диаметром 250 мм проложено 1629 метров новых напорных труб из полиэтилена (ПЭ) диаметром 400 мм.
Также установлена новая запорно-регулирующая арматура – чугунные задвижки с обрезиненным клином и не выдвижным шпинделем, что повысило управляемость сетью и сократило эксплуатационные затраты.