В Великих Луках завершена реконструкция ключевого водовода

В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (нацпроект «Инфраструктура для жизни») в Великих Луках полностью обновлён участок магистрального водовода, сообщили в официальном Telegram-канале Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Изображение: Минстрой России

В ходе реконструкции применялась современная методология бестраншейной и открытой прокладки с полной заменой магистрали. Вместо изношенных стальных труб диаметром 250 мм проложено 1629 метров новых напорных труб из полиэтилена (ПЭ) диаметром 400 мм.

«Данный материал обладает повышенной коррозионной стойкостью, гибкостью, долговечностью, выдерживает высокие нагрузки и значительно снижает риски аварий», - отметили в Минстрое.

Также установлена новая запорно-регулирующая арматура – чугунные задвижки с обрезиненным клином и не выдвижным шпинделем, что повысило управляемость сетью и сократило эксплуатационные затраты.