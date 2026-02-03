 
ЖКХ

В Великих Луках завершена реконструкция ключевого водовода

0

В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (нацпроект «Инфраструктура для жизни») в Великих Луках полностью обновлён участок магистрального водовода, сообщили в официальном Telegram-канале Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Изображение: Минстрой России

В ходе реконструкции применялась современная методология бестраншейной и открытой прокладки с полной заменой магистрали. Вместо изношенных стальных труб диаметром 250 мм проложено 1629 метров новых напорных труб из полиэтилена (ПЭ) диаметром 400 мм.

 

«Данный материал обладает повышенной коррозионной стойкостью, гибкостью, долговечностью, выдерживает высокие нагрузки и значительно снижает риски аварий», - отметили в Минстрое.

Также установлена новая запорно-регулирующая арматура – чугунные задвижки с обрезиненным клином и не выдвижным шпинделем, что повысило управляемость сетью и сократило эксплуатационные затраты.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026