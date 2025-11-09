Подведены предварительные итоги модернизации системы водоснабжения в Великих Луках 

В Великих Луках активно продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры, ключевым элементом которой является обновление системы водоснабжения. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Telegram-канале.
На сегодняшний день в городе идет реконструкция крупного участка водовода от проспекта Гагарина и улицы Широкой до улицы Малышева. Проект реализуется силами местной организации ООО «Велгазмаркет» по заказу городского «Водоканала» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Целью проекта является создание комфортных и безопасных условий для жизни граждан, повышение качества коммунальных услуг и модернизация инфраструктуры российских городов.
Видео: Николай Козловский / Telegram
Всего в рамках проекта предстоит проложить 1559 метров нового водовода диаметром 400 миллиметров, установить 16 колодцев и интегрировать новую линию в действующие сети. В настоящее время уже выполнена большая часть работ:
Как отмечает Николай Козловский, реконструкция водовода — это не просто замена старых труб, а фундаментальная работа по повышению качества жизни горожан.
Указанные работы — часть системной программы модернизации «Водоканала», которая реализуется с 2009 года. На этот год заменено уже 13,7 километра кольцевого водовода на полиэтиленовые трубы. Предприятие также планомерно, системно и комплексно подходит к обновлению инфраструктуры. Каждый год в Великих Луках выполняется большой объем работ по замене изношенных сетей, реконструкции насосных станций, модернизации оборудования и повышению надежности водоснабжения.
Глава города также поблагодарил специалистов «Водоканала» и ООО «Велгазмаркет» за профессионализм и ответственный подход к работе: «Совместными усилиями таких профессионалов, руководства наших предприятий, городской власти и великолучан мы обязательно добьемся успехов в реализации всех стратегически значимых проектов, направленных на дальнейшее развитие и процветание нашего города воинской славы Великие Луки».