ЖКХ

Подведены предварительные итоги модернизации системы водоснабжения в Великих Луках

В Великих Луках активно продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры, ключевым элементом которой является обновление системы водоснабжения. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Telegram-канале.

На сегодняшний день в городе идет реконструкция крупного участка водовода от проспекта Гагарина и улицы Широкой до улицы Малышева. Проект реализуется силами местной организации ООО «Велгазмаркет» по заказу городского «Водоканала» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Целью проекта является создание комфортных и безопасных условий для жизни граждан, повышение качества коммунальных услуг и модернизация инфраструктуры российских городов.

Видео: Николай Козловский / Telegram

Всего в рамках проекта предстоит проложить 1559 метров нового водовода диаметром 400 миллиметров, установить 16 колодцев и интегрировать новую линию в действующие сети. В настоящее время уже выполнена большая часть работ:

Проложено 1399 метров водовода;

Осуществлен прокол под 14 железнодорожными путями для протаскивания футляра для труб диаметром 710 миллиметров;

Полностью подготовлен для протаскивания под железнодорожными путями футляр для труб длиной 160 метров;

С двух сторон выполнены врезки строящегося водовода в действующую сеть города;

Смонтировано десять колодцев.

Все эти работы находятся на завершающем этапе. После ввода нового участка в эксплуатацию город получит обновленную, более надежную систему подачи воды, способную служить долгие годы, пояснил глава Великих Лук.

Как отмечает Николай Козловский, реконструкция водовода — это не просто замена старых труб, а фундаментальная работа по повышению качества жизни горожан.

Улучшится качество подаваемой воды: современные материалы и технологии обеспечивают лучшую защиту от коррозии и загрязнений, минимизируют риск попадания примесей;

Ожидается значительное снижение аварийности: старые сети, проложенные в 1973 году, сегодня нередко становятся причиной утечек и перебоев в подаче воды. Новые участки заменяют слабые звенья системы, делая водоснабжение более стабильным;

Прогнозируется повышение энергоэффективности и снижение эксплуатационных затрат: современные сети требуют меньше обслуживания, а также обеспечивают более стабильное давление, что особенно важно для больших жилых районов и социальных объектов.

Указанные работы — часть системной программы модернизации «Водоканала», которая реализуется с 2009 года. На этот год заменено уже 13,7 километра кольцевого водовода на полиэтиленовые трубы. Предприятие также планомерно, системно и комплексно подходит к обновлению инфраструктуры. Каждый год в Великих Луках выполняется большой объем работ по замене изношенных сетей, реконструкции насосных станций, модернизации оборудования и повышению надежности водоснабжения.

«Вода – это основа жизни, от ее доступности и качества во многом зависит не только комфорт, но и здоровье горожан. Реконструкция городского водовода – это пример того, как в рамках национальных проектов, реализуемых по инициативе президента России Владимира Владимировича Путина, шаг за шагом в Великих Луках модернизируется коммунальная инфраструктура, становясь современной, безопасной и надежной, способной полностью обеспечить потребности великолучан и городских предприятий, учреждений, организаций, сделать жизнь в городе более комфортной», — заметил Николай Козловский.

Глава города также поблагодарил специалистов «Водоканала» и ООО «Велгазмаркет» за профессионализм и ответственный подход к работе: «Совместными усилиями таких профессионалов, руководства наших предприятий, городской власти и великолучан мы обязательно добьемся успехов в реализации всех стратегически значимых проектов, направленных на дальнейшее развитие и процветание нашего города воинской славы Великие Луки».