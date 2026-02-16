 
ЖКХ

Псковский губернатор обсудил модернизацию электросетевого комплекса региона с главой Минэнерго

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона, Михаил Ведерников рассказал о масштабной программе повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области. На трехлетний проект из федерального бюджета при поддержке президента предусмотрено 3,4 млрд рублей. 

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Губернатор обсудил с главой Минэнерго комплексные работы по модернизации электросетевой инфраструктуры в рамках программы. Планируется техническое перевооружение и реконструкция распределительной сети 6–10/0,4 кВ, приобретение резервных источников снабжения электрической энергией.

В прошлом году только в рамках этой программы отремонтировано 23 км линий электропередачи. Также энергетики Псковской области получили крупную партию специализированной техники: бульдозеры, тракторы, мульчеры и краны. В общей сложности поставлено 33 единицы транспорта, в том числе для расчистки просек воздушных линий.

Еще одна тема рабочей встречи — догазификация и поддержка социально уязвимых категорий граждан для подключения домов к газу. В Псковской области, заметил Михаил Ведерников, для 21 категории льготников предусмотрена субсидия 100 тысяч рублей на проведение газовых сетей внутри земельного участка, а также приобретение и установку газоиспользующего оборудования. Только в прошлом году на эти цели направлено 46 млн рублей из регионального бюджета и почти 12 млн рублей федеральной субсидии. 

Всего в рамках программы догазификации с 2021 года в Псковской области построено порядка 900 км газопровода. В прошлом году к природному подключено около 3,3 тысячи домовладений.

Михаил Ведерников и Сергей Цивилев также обсудили и вопрос формирования в регионе топливно-энергетического баланса, который имеет стратегически важное значение для региона. Его разработка сопоставима с научно-исследовательскими работами, требующими привлечения квалифицированных узкопрофильных специалистов в сферах энергетики, теплоэнергетики, газовой и топливных отраслей, экономики, аналитики, статистики.

По итогам рабочей встречи Михаил Ведерников и Сергей Цивилев договорились о продолжении взаимодействия по целому ряду направлений сферы топливно-энергетического комплекса, которые направлены на обеспечение стабильного социально-экономического развития Псковской области.

