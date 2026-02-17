 
ЖКХ

Великолучанам разъяснили, как оплачивать квитанции за ЖКУ по новым правилам

1

С 1 марта вводится единый срок внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги – ежемесячно до 15 числа месяца, сообщили Псковской Ленте Новостей в Едином расчетно-кассовом центре Великих Лук. 

Ранее жилищное законодательство позволяло установить иной срок оплаты. Поэтому, как правило, в договорах управления, заключенных между собственниками жилья и управляющими организациями, указывался срок внесения платежей - 25 число.

Теперь, начиная с 1 марта, действует единая дата оплаты, которую нельзя перенести на более поздние сроки.

Для более оперативного получения квитанции по оплате за ЖКУ можно перейти на её электронный формат. Подробно об этом указано в группе, а так же на сайте.

Кроме того, в первых числах каждого месяца все итоги начислений выгружаются в платежные системы банков, где через свой личный кабинет по номеру лицевого счета (указан в левом верхнем углу квитанции за ЖКУ) можно узнать сумму оплаты и сразу произвести платеж.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026