Великолучанам разъяснили, как оплачивать квитанции за ЖКУ по новым правилам

С 1 марта вводится единый срок внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги – ежемесячно до 15 числа месяца, сообщили Псковской Ленте Новостей в Едином расчетно-кассовом центре Великих Лук.

Ранее жилищное законодательство позволяло установить иной срок оплаты. Поэтому, как правило, в договорах управления, заключенных между собственниками жилья и управляющими организациями, указывался срок внесения платежей - 25 число.

Теперь, начиная с 1 марта, действует единая дата оплаты, которую нельзя перенести на более поздние сроки.

Для более оперативного получения квитанции по оплате за ЖКУ можно перейти на её электронный формат. Подробно об этом указано в группе, а так же на сайте.

Кроме того, в первых числах каждого месяца все итоги начислений выгружаются в платежные системы банков, где через свой личный кабинет по номеру лицевого счета (указан в левом верхнем углу квитанции за ЖКУ) можно узнать сумму оплаты и сразу произвести платеж.