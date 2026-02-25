Водоснабжение отключат на улицах Зверева и Ленина в Великих Луках

Отключение водоснабжения произойдет в Великих Луках на улицах Зверева и Ленина 26 февраля с 9:00 до окончания работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на муниципальном предприятии «Водоканал».

Совместно с управляющей компанией «Город на Ловати» будет производится замена ввода холодной воды. Под отключение попадают следующие здания: