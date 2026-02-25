 
ЖКХ

Водоснабжение отключат на улицах Зверева и Ленина в Великих Луках

0

Отключение водоснабжения произойдет в Великих Луках на улицах Зверева и Ленина 26 февраля с 9:00 до окончания работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на муниципальном предприятии «Водоканал».

Совместно с управляющей компанией «Город на Ловати» будет производится замена ввода холодной воды. Под отключение попадают следующие здания:

  1. улица Зверева 42/12, 40, 38, 43/10, 41, Октябрьский проспект 51/36 ввод с улицы Зверева (жилые дома);
  2. улица Зверева 43/10 (магазины);
  3. улица Зверева 41 (бизнес центр, ООО «Великолукская телерадиокомпания»);
  4. улица Зверева 42/12 (магазины);
  5. улица Зверева 40 (магазины);
  6. улица Зверева 38 (магазины, МУ УЖКХ);
  7. проспект Ленина 51/36 (пристройка к дому);
  8. улица Зверева (ларек рядом с домом №41).
