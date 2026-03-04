«Дневной дозор»: Можно ли «вылечить» сферу ЖКХ с помощью частников?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Является ли передача коммунальных предприятий в частные руки через концессию панацеей в решении проблем ЖКХ?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Изображение создано с помощью ИИ

Неоднократно в программе «Дневной дозор» мы освещали тему кризисного состояния многих предприятий ЖКХ Псковской области. С системными проблемами столкнулись фактически все коммунальные предприятия, в первую очередь - муниципальные. На минувшей сессии Псковского областного Собрания депутатов во время «парламентского часа» врио министра строительства и ЖКХ Ксения Григорьева сообщила, что в стадии банкротства находятся 19 муниципальных предприятий из 35 ресурсоснабжающих организаций Псковской области.

«Главная по ЖКХ» озвучила данные о том, что кредиторская задолженность предприятий жилищно-коммунального комплекса в регионе на сегодняшний день - порядка 2,2 миллиарда. При этом долги населения и учреждений социальной сферы перед коммунальщиками за поставленные услуги составляют 6 миллиардов рублей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«На сегодняшний день в сфере теплоснабжения услуги оказывают 58 организаций, из них частной формы собственности 23 организации и муниципальной формы собственности 35 организаций. В сфере теплоснабжения заключено семь концессионных соглашений в Островском, Великолукском, Пыталовском, Гдовском, Пушкиногорском муниципальных округах, всего по таким соглашениям передано 35 объектов. По состоянию на 1 января 2026 года кредиторская задолженность ресурсно-снабжающих организаций за потребленные топливно-энергетические ресурсы составила 2,1 млрд рублей, наблюдается прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Общий объем дебиторской задолженности составил 1,7 миллиарда рублей, из которых задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, составила 1,1 миллиарда рублей».

Многие муниципальные предприятия неэффективны. Они не могут проводить модернизацию сетей и прочей инфраструктуры. Должны поставщикам ресурсов и вынуждены экономить на всем - от зарплат до приобретения качественных ресурсов и комплектующих. За примерами далеко ходить не надо, достаточно вспомнить Заплюсье, где котельную топили мокрой щепой, что привело к перерывам в отоплении квартир местных жителей.

В чем же истоки проблем предприятий ЖКХ? Первая, общеизвестная - это хроническое недофинансирование сферы. Из-за этого мощности, зачастую созданные еще в советское время, эксплуатируются на износ. Тарифы на ЖКХ поднимаются все чаще, но и этих денег не хватает на содержание всех муниципальных предприятий.

Вторая причина - низкая эффективность работы муниципальных и государственных предприятий. Всемирный опыт показывает, что частный бизнес, в том числе и в сфере ЖКХ, работает намного эффективнее, чем муниципальные предприятия, которые часто становятся «кормушками» для не очень профессиональных и эффективных управленцев. Нередко аудит муниципальных предприятий показывает наличие искусственно раздутых штатов, когда на одного условного кочегара и двух слесарей приходится целый отдел бухгалтерии из нескольких человек. Об этом говорили и депутаты областного Собрания на минувшей сессии.

Что делать дальше с предприятиями ЖХК, которые находятся в предбанкротном состоянии? Является ли их передача в частные руки, через концессию, панацеей в решении проблем отрасли? Или же исправить ситуацию можно только путем создания региональных госпредприятий? Эти вопросы мы зададим представителям сферы ЖХК региона и нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

Директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети», участник первой концессии в Российской Федерации в теплосетевом хозяйстве Игорь Максимов объяснил, почему считает концессию не лучшим решением проблем ЖКХ. Он также поделился опытом того, как энергетический холдинг «Сибирская генерирующая компания» на территории Алтайского края, где он какое-то время работал, взяла в концессию теплосетевой комплекс большого города.

«Сегодня я убежденный сторонник того, что сфера жилищного коммунального хозяйства должна быть сферой заботы, ответственности и регулироваться государством. Не случился вот этот либеральный прорыв и либеральная революция, о которой нам рассказывали, которую насаждали, что "частник решит в жилищно-коммунальном хозяйстве все проблемы". Жилищно-коммунальное хозяйство, которое создавалось советской властью на протяжении 70 лет, не может в течение 10-20 лет превратиться в сферу частного бизнеса. Не может по определению. С точки зрения бизнеса, не могут частные предприятия обслуживать маленькие котельные в маленьких поселках и городах: это неэкономично, неэффективно, доход не приносит. А у частника на первом месте – доход. Оценка его труда – это доход и прибыль. В такой сфере, как ЖКХ, а это социальная сфера, прибыль не может быть критерием оценки. Оценка одна – удовлетворенность потребителя. Я – участник первой концессии в Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Наше предприятие, в котором я работал в Алтайском крае, взяло в концессию тепло-сетевой комплекс большого, миллионного города, мы тогда вложили 1,5 млрд. Это была концессия, с властями договорились, как будут расти тарифы, чтобы вернуть эти деньги. А сейчас концессии превратили в инструмент извлечения прибыли».

Депутат Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян на «парламентском часе» выступил с предложением, способным, по его мнению, решить проблемы регионального ЖКХ. Единоросс предлагает создать два региональных госпредприятия на севере и юге, которые займутся наведением порядка в коммунальной сфере.

«Один из вариантов предложу: все-таки создать теплоснабжающую организацию на севере и на юге. Скажем, в Пскове и в Великих Луках. А вот то, что там внутри будет, например, Опочка, все прочее, по зонам разделить и управлять ими. Мы даем деньги нашим предприятиям в виде субсидий. В идеале тогда мы должны создать нормальное предприятие, с понятным штатом. Опыт есть в соседних регионах. Это не значит, что через два дня или через полгода это нужно сделать. Сначала надо сделать аудит всех этих компаний, чтобы понимать, кто будет работать, что будет делать, понимать все системы. Это трудоемкий и длительный процесс. Но к этому надо идти, надо опыт хороших регионов перенять, понять, сколько это будет стоить. Завтра, может, нам дадут условные 40 млрд. И что? Ничего не изменится, потому что мы не будем понимать, что делать. Мы сядем опять на одном месте ровно. Поэтому надо делать нормальную, можно сказать, арифметику, делать нормальную концепцию и двигаться вперед. С таким положением, как сегодня, мы далеко не уйдем».

Глава Островского муниципального округа, экс-руководитель регионального комитета по ЖКХ и строительству Дмитрий Быстров отметил, что опыт передачи коммунальных предприятий (и тех, что еще держались на плаву, и тех, что были на грани банкротства) - в регионе есть. Но, по его словам, концессионеров больше интересует не благотворительность, а получение прибыли.

«Концессионер тоже считает деньги и берет ровно те объекты, с которых он будет получать выгоду. Поэтому раньше рассматривались концессии комплексные, когда, условно, взяли бы несколько районов, с котельными и убыточными, и с безубыточными. Поэтому в таком случае, когда им дается комплекс, и концессионер, грубо говоря, наряду с проблемными районными котельными берет еще и те, которые будут компенсировать какие-то убытки, эта схема рабочая. Но пока даже таких концессионеров на территории региона не появилось. Все хотят только зарабатывать достаточно крупные суммы. А по созданию предприятий – это тоже расчетная модель. Надо понимать, куда пойдет муниципальное имущество, поскольку просто создать предприятие – это одна история, а каким образом имущество предприятий, которые сейчас в банкротах, будет переходить на новую структуру – вопрос. То есть в любом случае надо говорить о каких-то графиках, о каких-то погашениях задолженностей и, естественно, о вливании средств. Пока не появилось таких бизнесменов в этой сфере, которые могли бы и хотели бы взять все в комплексе. Все остается на уровне разговоров, остается на уровне каких-то территорий, в которых они извлекают лишь прибыль, без обременений. А по госпредприятиям – сложная схема, которую нужно, естественно, прорабатывать юридически. Я могу сказать, что опыт есть. Наши соседи-новгородцы работают по этой модели без финансовых вливаний. Они в любом случае обязательны. Как и сейчас, мы на муниципальном уровне занимаемся. Может, только не так массово-комплексно».

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин считает, что у системных проблем, которые есть сегодня у жилищно-коммунальных предприятий региона, нет простых решений. По его мнению, решать проблему нужно только комплексно. При этом, по словам Ивана Белугина, и создание госпредприятий на юге и севере региона вряд ли поможет ситуацию резко улучшить. Также он высказал идею, которую планируется озвучить на грядущей стратегической сессии по проблемам ЖКХ.

«Я считаю, что не будет являться панацеей создание двух каких-то предприятий, которые будут отвечать за теплоснабжение, потому что непонятно, что делать с теми огромными долгами, многомиллиардными, имеющимися и у юридических лиц, и у населения перед ресурсно-снабжающими организациями. Вот я, допустим, вам могу по Локне сказать, что по сути невозвратные долги, которые имеет население, это малоимущие, живущие на социальные пенсии, это многодетные, которые не платят, это дети-сироты, получающие квартиры по договорам спецнайма и соцнайма. Сумма на сегодняшний день превышает 2,5 миллиона рублей. То есть это дебиторская задолженность, которая, скорее всего, вообще не будет возвращена, и она, к сожалению, растет. Как можно представить себе создание двух новых предприятий, не возвращая эти долги? Также и частные руки: если какой-то концессионер придет и возьмет все в свои руки, в свое управление, что он будет делать с этими долгами? Ну, допустим, у меня в Локне три большие котельные, которые отапливают, собственно, Локню на газу, Крестилово уголь-дрова и Прискуха уголь-дрова. Если локнянская котельная еще в какой-то степени прибыльная, может быть, в сезон, когда у нас проходит осенний-зимний период, то вот эти угольно-дровяные котельные не являются прибыльными. Например, как вариант, мы понимаем, что специалистов не хватает, и "Псковские теплосети" этой зимой выручали муниципальное образование своими специалистами. Почему бы не создать на региональном уровне хотя бы такие аварийные бригады, которые могли бы помогать муниципальным образованиям в сложные моменты?»

Как сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин, вопрос о передаче одного муниципального предприятия его округа в частные руки через концессию поднимался, но такое решение принято не было. Он объяснил, почему.

Фото из соцсетей Юрий Ильина

«Рассматривался вопрос, но по тем параметрам, которые концессионеры выставляют, мы не подходим. Они изучали состояние предприятий, смотрели, оценивали, где можно что-то заработать. Сказали, что у нас оптимизировано максимально, что возможно. Мы готовы рассматривать любые изменения в коммунальной сфере, потому что трудности существуют по всем вопросам, решения должны быть какие-то. Запланирована стратегическая сессия, которая будет проходить в марте. Надеемся, что на ряд вопросов будут получены ответы».

Эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов не считает передачу коммунальных предприятий в предбанкротном состоянии в частные руки через концессию хорошей идеей. По его мнению, подобное решение будет невыгодным и для потребителей коммунальных услуг, и для бизнесменов.

«Рассматривать здесь историю о том, что лучше, нельзя. И то, и другое при заведомо убыточной стратегии или заведомо проигрышном варианте не принесет никакого результата. То есть, если мы всеми правдами и неправдами затянем концессионеров в заведомо убыточную ситуацию, через три года он придет и скажет: "Я банкрот, до свидания", и уйдет с рынка. Здесь надо более комплексно расценивать всю историю и не сравнивать бизнес с муниципальным предприятием. Потому что все-таки мы понимаем, что если бы был интересный вариант, то бизнес сам бы туда пришел. Раз он не пришел, значит, что-то там не так. И надо устранять первопричины. Проводить газификацию, переводить котельные на газ, давать возможность строить не огромные котельные, а анализировать ресурсы, анализировать потребителей. И уже после этого, после такого большого анализа принимать решение. И тогда, возможно, уже бизнес пойдет. Чтобы мы не обсуждали, какой бы формы собственности предприятие не было, для конечного потребителя важны качество и приемлемость услуг. Бизнес придет и сразу будет требовать повышения тарифов. Все проблемы связаны с тем, что тарифы не соответствуют. Выбирать между дешево и дорого, что лучше – это не нам выбирать».

Как показали итоги сегодняшней программы, проблемы в сфере ЖКХ действительно очень серьезные. И депутатский корпус, и главы округов понимают, что муниципальное жилищно-коммунальное хозяйство накопило целый ворох проблем. Решать их можно только комплексно и, желательно, не за счет граждан, которые из собственного кармана должны будут вернуть деньги потенциальным концессионерам. Впрочем, желающие взять в концессию котельную в каком-нибудь небольшом населенном пункте с несколькими сотнями жителей, «дырявыми» сетями и нетрезвыми кочегарами, — в очередь пока не выстраиваются. Как отмечали многие наши эксперты, к решению накопившегося объема проблем нужен стратегический подход, который на сегодняшний момент не просматривается.

Александра Братчикова