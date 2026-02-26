 
ЖКХ

Чтобы навести порядок в сфере ЖКХ в Псковской области, потребуется около 40 млрд рублей

Чтобы навести порядок в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Псковской области, потребуется около 40 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Игорь Шатурный, отвечающий в правительстве за сферы ЖКХ и строительства, на 52-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Вице-губернатор напомнил о том, что благодаря поддержке президента РФ правительство разработало программы модернизации коммунальной инфраструктуры и прекрасно понимает, что проблемы ЖКХ на уровне муниципалитетов и даже субъектов решить нереально.

«Как уже было сказано, в программу предварительно накидали, сколько необходимо ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры для того, чтобы более менее навести там порядок. Цена вопроса составляет порядка 40 миллиардов рублей. Это в ценах сегодняшних. Мы прекрасно понимаем, что эти ресурсы навряд ли мы найдем за один год. Ну а с каждым годом, если коммунальным хозяйством не заниматься, оно будет постоянно ветшать. Со своей стороны губернатор делает огромную работу в министерстве строительства, прежде всего в правительстве для того, чтобы привлечь суда федеральные ресурсы», - пояснил Игорь Шатурный.

Заместитель губернатора также напомнил, что в прошлом году на модернизацию коммунальной инфраструктуры было привлечено порядка 1.5 миллиарда рублей, что позволило более-менее привести некоторые котельные в надлежащее состояние.

«По поводу сетей: сети - это огромная проблема не только в Псковской области, а в РФ. Эти деньги мы направляем на замену сетей. По поводу оценок: их нам выдаст население, поэтому просить врио министра давать оценки своей работы, наверное, некорректно. Население нас оценит», - заключил Игорь Шатурный, комментируя доклад врио министра ЖКХ Ксении Григорьевой и вопрос депутата Собрания от ЛДПР Антона Минакова о коллапсе в сфере теплоснабжения. 

