«Псковские тепловые сети» объяснили, кто отвечает за тепло в домах

Как распределяются обязанности между участниками процесса теплоснабжения в Пскове, разъяснили «Псковские тепловые сети» в своей официальной группе сети «ВКонтакте».

В сфере теплоснабжения нельзя назначить одного ответственного — система состоит из множества элементов, и только «Псковские тепловые сети» остаются константой в этой цепочке, говорится в сообщении предприятия.



«Мы уже 1000 раз говорили, что нельзя назначить одного ответственного за благополучие и комфорт внутри многоквартирных жилых домов. Система теплоснабжения как пазл, который состоит из десятков «загагулистых» элементов. И если убрать хоть один из этих странных кусочков, то картина становится далеко не полноценной. Но в этой огромной картине есть только одна константа — это «Псковские тепловые сети»», - отметило предприятие.



Компания также подчеркнула, что все 28 котельных города работают по единым параметрам: «Все котельные выдают абсолютно одинаковые параметры, что на Запсковье, что на Завеличье, что в Центре города. Параметры везде абсолютно одинаковые».





Особое внимание на предприятии уделили управляющим компаниям, которые сравниваются с официантами в ресторане: «Именно этим официантом и является ваша управляющая организация. И теперь вы можете не бегать на кухню за чаем и не хватать любую попавшуюся тару, а выбрать ту, которая устраивает именно вас».



«Псковские тепловые сети» призвали жителей внимательнее относиться к работе управляющих организаций и не перекладывать ответственность только на поставщика тепла.



Предприятие заверило, что со своей стороны делает всё необходимое для стабильного теплоснабжения города.